Özgür Özel'den 'Aziz İhsan Aktaş iddianamesi'ne ilk tepki: İftiralar çökecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine tepki gösterdi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine rağmen serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın durumuna tepki gösterdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"(Aziz İhsan Aktaş) Yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş, örgüt kurmuş dışarıda, güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor serbestçe geziyor ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır, Adana Belediye Başkanı bir satır, Seyhan Belediye Başkanı bir satır, Ceyhan Belediye Başkanı bir satır... Bir de ne işleri var bunların İstanbul'da bu işlerin yeri kendi memleketleridir onu orada tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık. Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi görebildik."

"BU İŞİN BAHANESİ KALMAMIŞTIR"

"Bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor, deliller tartışılacak, savunmalar olacak, iftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracak" diyen Özel, şöyle devam etti: "Sadece özgürlük karşılığında 'şunu imzala çık' dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bu işin bahanesi kalmamıştır."