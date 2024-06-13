Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, MHP'nin temennisidir" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayda Özgür Özel'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Özgür Özel, çalıştayın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Allah bana yeter" ifadelerinin yer aldığı yüzüğü hakkında değerlendirme yapan Özel," Önce sayın Bahçeli'nin yüzüğünü sordunuz, sayın Bahçeli'nin nefes israf etmeden taktığı bir yüzüğe benim nefes israf edecek bir halim yok. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Ben yine nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE BİR GERGİNLİĞİMİZ YOK"

"Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları. Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır, bizim sorunlarımız değildir" diyen Özel, "Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. Ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak ülkenin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle bir tartışmamız, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var, sorunları çözmek için de bir metinde hem kopuş, hem bağlılık, hem sitem, hem umut barındırılmış. Bunların hiçbirisiyle meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN İTTİFAK ÇAĞRISINA YANIT

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa'nın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" açıklamasına yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı 'Türkiye İttifakı'. CHP'ye bir başka partiyle ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin, Türkiye İttifakı'na katılsın. Burada şöyle bir zorlukları olur. Bizim ittifakımızda örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için ricacı olmayız. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini konuşuruz, bununla ilgili mücadele veririz.

Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz."

ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT

"Bahçeli'nin çıkışıyla bir erken seçim gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya Özel, "O sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" cevabını verdi.