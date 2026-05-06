Özgür Özel'den, Bahçeli'nin 'mutlak butlan' yorumuna ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın anıldığı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki '3 Fidan Anma Programı'na katıldı.

Özgür Özel, anma programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'CHP'ye mutlak butlan' konusunda yaptığı yorumu değerlendiren Özel, "Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında kararın yazıldığı, zamanlamanın beklendiğine" yönelik kulislerin sorulduğu Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, "CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" demişti.