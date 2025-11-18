Özgür Özel'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Kanunu bu hafta çıkaralım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini değerlendiren Özel, "Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır" çağrısını yaptı.

İBB İDDİANAMESİ VİDEOSU

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Grup Toplantısı'nda İBB iddianamesi videosu izletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İBB yargılaması canlı yayınlansın" çağrısına destek veren Özel, "Duruşmaların TRT'de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların yayınlaması için kanun teklifi verdik. Canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım" diye konuştu.

"Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın" diyen Özel, "Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sıradayım. Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar mal varlıkları araştırılsın, gelir-gider araştırılsın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, "Siz tutuksuz yargılama yaparsanız, TRT'den yayın yaparsınız, AİHM kararlarına uyarsanız Türkiye'de siyasetin normalleşmesini tekrar katkı sağlarız. Deriz ki bu iş bu mecrada gidiyor, biz siyaset rekabet yapalım. 'Yok, biz buna devam edeceğiz.' Biz de sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bir yas ülkesi haline geldi Türkiye. Her gün bir başka acı haber. Rojin Kabaiş'in değerli ailesi, aramızda. Rojin üniversiteye gitmişti, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Dosyada tek bir tutuklu yok. Ailenin mücadelesi devam ediyor.

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşi de aramızda.

Bir seçim öncesinde bir grubun kurduğu siyasi baskıya bu Meclis'in çıkardığı İstanbul Sözleşmesi'ni, bir gece yarısı oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılda güya.

'Siz bunu yaparak kadının arkasından devleti çektiniz' demiştim. Hiç hamaset yapmaya gerek yok. Bir samimiyet göstermesi lazım siyasetin. O sandık gelecek, CHP Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Bizim cumhurbaşkanımızın atacağı ilk imzalardan birii İstanbul Sözleşmesi'ni bu Meclis'e tekrar onaylanmak üzere yollamak olacak. Söz veriyorum.

TUTUKSUZ YARGILAMA ÇAĞRISI

Cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalık özetini çıkarsın, milletin önüne koysun. Desin ki 'Bunların suçu bu.' Laf kalabalığına pabuç bırakmayız. 560 milyar diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin!

Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK

Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025'te... Yani olaylar en sıcak olduğu anda duruşmaların TRT'de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların yayınlaması için kanun teklifi verdik. Canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım.

MURAT KAPKİ AÇIKLAMASI

Ben, Murat Kapki'yi tanımam. Bir kez gördüm gittiğimiz cezaevinde. 6 kişi yatıyor, 5'i bizim. 'Bir de Murat Kapki yatıyor' dediler. 'Bizden usulsüz bir şey istenmedi, bunların hepsi AK Parti döneminde yapılırdı' diye söyleyen kişi. Mallarını başkasına geçirmiş, şimdi görüyoruz. Geçirdiği kişiye dokunan yok, neden? Recep Tayyip Erdoğan'a son derece yakın bir kişi...

19 Mart darbesi ve onun cuntası dağıtılmalıdır. İddianame yazılmış, deliller toplanmış. Kaçma şüphesi diye bir şey yok. Ama bugünden tezi yok artık iddianame kabul aşamasındadır.

19 Mart'tan bugüne yaşananlar ne bize, ne size, en önemlisi Türkiye'ye yaramadır. Millet hizmet bekliyor.

Beklentimiz şudur; aynı suçlarla yargılandı Erdoğan. Bir kez kapıya polis girmedi, yargılamanın ilk aşaması da kesinleşmesi de tutuksuz oldu. İftira atılan arkadaşlarımızı içeride tutmayı bırakın. Tutuksuz yargılama dönemine geçilirse bu mahkeme heyetinin bundan önceki Ak Toroslar çetesinin ayrıştığını göreceğiz.

Bugün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği 9 Mayıs'tan talep ettiğimiz hem TRT'den bir kanaldan devamlı, isteyen her kanalın canlı vereceği yargılama istiyoruz.

Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın. Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sıradayım. Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar mal varlıkları araştırılsın, gelir-gider araştırılsın.

Siz tutuksuz yargılama yaparsanız, TRT'den yayın yaparsınız, AİHM kararlarına uyarsanız Türkiye'de siyasetin normalleşmesini tekrar katkı sağlarız. Deriz ki bu iş bu mecrada gidiyor, biz siyaset rekabet yapalım. 'Yok, biz buna devam edeceğiz.' Biz de sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bir adım geri atarsak şerefsiziz, bir kelime eksik konuşursak korkağız, namerdiz. Bir santim eğilirsek biz bu ülkeye layık değiliz! Direnenler, mücadele edenler kazanacak! Hodri meydan. Zulümse direnmeye devam, hukuksa gel siyasette yarışalım. Hukuka uyun, siyasette yarışalım. Zulme devamsa mücadeleye devam!"