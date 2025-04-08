Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı: Kendi sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması" cümlesine kendi sözleriyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, Bahçeli'nin eski bir grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı “Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.

Sayın Bahçeli bana, “Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır” demiş.



Yanıtını, “henüz sarayla ortak olmayan” Bahçeli’nin kendisi versin:

“Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir.”



Sayın… pic.twitter.com/C6UcUgiC9g — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 8, 2025

Özel'in paylaştığı videoda Bahçeli'nin şu sözleri yer alıyor:

"Bu son gelişmelerle AKP çizmeyi ziyadesiyle aşmıştır. Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Hitler, Mussolini ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AKP çizgisiyle tekerrür etmiştir."

Özel, Bahçeli'ye "Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!" sözleriyle seslendi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresini 'cuntacı' olarak tanımlamıştı.

Buna cevap veren Bahçeli ise Özel'i, "Bayağı açıklamalardan uzak durmaya, ayaklarını denk almaya ve sükûnete davet ediyorum" sözleriyle tehdit ettikten sonra "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır... Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" diyerek yanıt vermişti.