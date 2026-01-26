Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Özgür Özel ve Mahmut Arıkan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamasında, "Özellikle 19 Mart’tan bugüne kadar partimiz çok zor günler geçirdi. Tüm yaşadığımız zorluklarda ve acılarda ki kayıplarımız oldu, ilk telefonu açan, ilk ziyaretimize gelen ve her zaman dayanışma gösteren Sayın Mahmut Arıkan’a ve 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle tam bir dayanışma halinde, bir kardeşlik hukukuna bağlı olarak siyaset yapan tüm Saadet Partisi teşkilatına ben de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Türkiye’de çok daha güzel günlerde, umut dolu günlerde hep birlikte olmayı, birlikte siyaset yapmayı, birlikte çalışmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE YANIT

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim ve emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı kapattı. Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Kendisi bir üçlü koalisyondaydı ve çok zorlukları olan bir koalisyondu. Deprem geçmişti ve büyük bir ekonomik kriz, çok katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu. Hükümetinin en zor olduğu dönemde ve ondan sonra yaşanacak her gün biraz daha ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği ve hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte en dipteyken, ülkeyi erken seçime götürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak, iktidarı oluşturan üç partinin de baraj altı kalmasıyla, Türkiye’nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla, sadece iki partinin barajı geçebildiği noktada, kuruluşunun üzerinden 13-14 ay geçtikten sonra tek başına iktidarı yakaladı. O gün, Sayın Bahçeli’nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Bir emekli değil, her emekli; bir çeyrek altın değil, 6 çeyrek altın; bir kere değil, her ay kaybediyorlar. Bu süreci Sayın Bahçeli’nin erken seçim çağrısı başlattı. Şimdi Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti’ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor."

"Sayın Bahçeli, biz bildiğiniz gibiyiz" diyen Özel, "Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. O gün öyle davranan bugün böyle davranıyorsa, emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda her şeye rağmen dedik ki Sayın Bahçeli’ye, zaten Yeni Yol grubunu oluşturan üç parti; Gelecek, Deva ve Saadet Partisi ile İYİ Parti, DEM Parti ve CHP bu ücrete ‘sefalet ücreti’ diyor. Ama bizim toplamımız 300’ü geçmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 275. 47 de Milliyetçi Hareket Partisi ile 322 milletvekili var. Her şeye ‘hayır’ diyorlar. Devlet Bey, 47 milletvekiliyle sefalet ücretinden kurtarmaya karar verse, biz azınlıktayız ama emekli çoğunluğa geçiyordu. Dedik ki ‘Devlet Bey’in sözünün arkasında dururlarsa bu işten kurtuluruz.’ Devlet Bey bunu iktidarla, ittifak ortağı ile arasına nifak sokma olarak söyledi. Bu kadar hakaret etti bize; bir paragraf. Döndü ta Ekrem Başkan’a uydurulan ve ispatlanamayan tüm suçlamaları gerçekmiş gibi söyleyerek, dünya kadar hakaret etti hepimize. Sonunda ‘Bu oyunlara gelmem’ dedi. Ben yine de oylamadan önce olduğu için dedim ki ‘Devlet Bey büyüğümüzdür. O zaman bir büyüklük yapsın. O bizim önergeyi desteklemeyecekmiş. Kendi önergesini kendisi versin.’ Ne yaptı Devlet Bey? O önergeyi de vermedi. Sefalet ücretine oy verdiler. Şimdi de gelmiş, ‘Efendim o tuzaklara düşmezmiş.’ Biz Devlet Bey’e ‘Sen tuzağa düş, düşme’ demiyoruz ki. Ama ‘Emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım’ diyoruz. 16 milyon emekliyi düşünmedikten, bu kadar yoksulu düşünmedikten sonra Tayyip Bey’in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var? Ben de bu kısmını açıkçası anlamadım."

"SESLERİNİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye’de sadece en düşük emekli maaşı sorunu yok" diyen Özel, şunları kaydetti.

"Biraz önce Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi biz de Meclis’te verdiğimiz önergede hem en düşük emekli maaşının hiçbir suretle asgari ücretin altında kalmamasını, hem 20 bin lira olan maaşın mevcut asgari ücrete çıkması için 8 bin küsür lira tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini ve bunun yanında da tüm emeklilerin aldığı maaşlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını teklif etmiştik. Bu reddedildi. Bundan sonraki süreçlerde de bu konuyu hem kamuoyunun gündeminde tutmaya, hem Meclis’in gündemini tutmaya ve bir şekilde hem emeklilerin, hem emekçilerin sesini duyurmaya, onların sesini duymaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz."

"EN TEMEL ÇABAMIZ İKTİDAR OLMA ÇABASI"

"Emeklinin kayıplarını karşılamak için bir çalışmanız var mı" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Mitingde emeklilere sordum, ‘Size acımayana acıyacak mısınız?’ diye. Onlar da ‘Acımayacağız’ dediler. Emeklerinin durumunu düzeltmek için en temel çabamız iktidar olma çabası. Bugünkü iktidarın da bu iktidarı destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin de bu geçtiğimiz bir aylık süreçte gördük ki, emeklinin derdiyle dertlenme, emeklinin sorunlarını çözme gibi bir niyetleri yok. Bir an önce bu iktidarı değiştirmek ve hem emeklilerin hem çalışanların bütün sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız en önemli çalışma budur.