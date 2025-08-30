Özgür Özel'den Bahçeli'ye mesaj: "Demokratik ve terörsüz Türkiye için herkesle yürürüz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DW Türkçe'den Kıvanç El'in sorularını yanıtlayan Özel, "Devlet Bahçeli'nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de 'Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında' dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim. Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı 'Terörsüz demokratik Türkiye' süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor.

'DEVLET BEY'İN SÖYLEMESİ KIYMETLİ'

Bahçeli, iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü. Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. 'Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım' gibi bir derdim yok.

'DEMOKRATİK VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN HERKESLE YÜRÜRÜZ'

Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz."

"KÖTÜMSER ANKETLERDE 2-3 PUAN, İYİMSER ANKETLERDE 6-7 PUAN"

CHP Lideri Özel, son anketlere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: