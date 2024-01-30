Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Türkiye ittifakı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı liderlerini eleştiren Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik de mesajlar verdi. Bahçeli'nin eleştirdiği 'Türkiye ittifakının' kazanacağını belirten Özel, "O zaman yoksullar kazanır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının ilk kısmında Cumhur İttifakı ortaklarını eleştiren Özel, "Bu Meclis'te iki kişi promter kullanıyor. Birini bahçeli, diğerini Erdoğan kullanıyor. İkisinin kablosu da saraydaki bir odaya çıkıyor" dedi.

"SARAY BİR ASGARİ ÜCRETİ 40 SANİYEDE HARCIYOR"

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özgür Özel, Erdoğan'ın masraflarından bahsetti:

"Saray'In bir günlük maliyeti 33.6 milyon TL.Saray, bir asgari ücreti 40 saniyede tüketiyor. Bunu vatandaşımız takdirine sunuyorum. Gelir adaletini sağlamak için mücadele içinde olmamız boynumuzun borcudur."

"VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

CHP grup toplantısına katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu selamlayan Özel, "İşçi, ocak ayından başlayarak belirli vergi dilimleriye gelirini kaybediyor. DİSK'in talebini CHP'liler olarak sahipleniyoruz ve vergide adalet istiyoruz" dedi.

SİMİT-ÇAY HESABI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı simit-çay hesabını hatırlatan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Ankara'da bir simit 10 lira, çay 15 lira. Toplam 25 lira. Aile 5 kişilik. 3 çocuk istenmişti. Günde üç öğünden bir ayda 11 bin 250 lira. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ey Tayyip Erdoğan, sen zamanında Ecevit'e söylemiştin, ben de sana soruyorum. Sende hiç utanma yok mu?"

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

"Her parti ile ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o kadar ilişkimiz var. Dem dem diyorlar, en fazla birer tane demli çay içtik. Özgür Özel ve CHP'nin DEM ile olan ilişkisi kamera önünde neyse arkada da odur. Arkada can ciğer olup önde farklı davrananlara karşı bu tavrımızı ortaya koyuyoruz. Dana etine zamn yüzde 343'e, patlıcan zammı yüzde 121'e dayanmış. Milletin derdi dem değil zam, zam, zam."

6 Şubat'ta depremin yıldönümü nedeniyle deprem bölgesine gideceklerini ve haftaya grup toplantısı düzenlemeyeceklerini belirten Özel, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

DEPREM HATIRLATMASI

Depreme, sele karşı dirençli kentler yaratmak ve tedbir almanın iktidarın görevi olduğunu hatırlatan Özgür Özel, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin ilk haftasında büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandığını söyledi. Muhalefet partilerine ait belediyelerin göndermek istediği yardımların engellendiğini vurgulayan CHP lideri, TSK personellerinin ilk günlerde sahaya çıkartılmamasını da eleştirdi.

Özgür Özel, depremin ardından yaşananlarla ilgili eleştirilerine şöyle devam etti:

"Depremzedeler orada battaniye, yemek beklerken enkaz altındaki vatandaşın telefonuna IBAN atıldı. Çadır yokken Kızılay'ın çadır sattığını gördük. Sadece bunu Kızılay Başkanı'nı görevden el çektirerek ama bazı yerlerde de devreye sokarak kendi hırsızına sahip çıkıp milletin evlatlarını yalnız bırakan iktidarı gördük."

"VAAT EDİLEN EVLERİN YÜZDE 7'Sİ TESLİM EDİLDİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremlerin ardından yıkılan bütün evlerin 1 sene içinde teslim edeceğini söylediğini hatırlatan Özel, bu vaadin yerine getirilmediğini verilerle açıkladı:

"Bir yılda 650 bin konutun tamamını teslim edeceklerini söyledi, sonra 349 bin dediler 47 binini teslim ettiler. Bu evler yapılmayınca ailesi önce çadır sonra derme çatma bir baraka ev, sonra bir yangın ve iki çocuk orada yanarak ölüyor. Çadırda kimse kalmadı diyorlar, Maraşlı evladımız şehit olunca bayrağı bir çadıra asılıyor. Hem mehmetçiğe, hem deprem bölgesine sahip çıkmaz hepimizin boynunun borcudur."

2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP ve Millet İttifakı'nın çok sayıda büyükşehir belediyesi kazandığını hatırlatan CHP lideri, Ankara ve İstanbul'da gizli yapılan ihalelerin ve belediye meclis toplantılarının açık yapıldığını, yapılan iş açısından 4 kat fark yarattıklarını ifade etti.

"HALKÇI BAŞKANLARA SAHİP ÇIKIN"

CHP'li belediyelerde yapılanları öven Özgür Özel, seçmenlere de mesaj verdi:

"İstanbul'da artık Üsküdar yağmur yağdığında adaya dönüşmüyor. Can kayıplarıyla sonuçlanan felaketler görmüyoruz. Sosyal yardımları İstanbul'da 3, Ankara'da 4 katına çıkardık. Haramiler geri dönmek istiyor ama İstannbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya'ya söylüyorum. Halkçı belediye başkanlarına sahip çıkın."

BÜYÜKERŞEN'İN YENİ GÖREVİ

Hafta sonu Eskişehir'de katıldığı aday tanıtım toplantısında da bahseden Özgür Özel, 4 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve bu seçimlerde aday göstermeyen Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevinden de bahsetti.

Özel, Yılmaz Büyükerşen'in üsteleneceği yeni görevi de "Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili CHP’nin oluşturduğu yeni kurulun Genel Koordinatörüdür" diyerek açıkladı.

İZMİR ADAYLARI MESAJI

İzmir'de büyükşehir ve ilçelerde açıkladıkları adayların 'değişim' göstergesi olduğunu savunan Özgür Özel, İzmir'deki aday profillerine ilişkin şunları söyledi:

"Değişim olacaktı ne oldu diyenler İzmir listesine bakabilir. 30 belediye başkan adayı açıkladık. 9'u kadın, 12'si 40 yaş altında. Bundan sonraki süreçte daha çok kadın ve gencin olduğu listeleri göreceksiniz. Tarihi boyunca CHP'nin İzmir'de 6 belediye başkanı vardı. 9'da 9 istiyoruz. Cemil Tugay'ı 30 arkadaşımızın takım kaptanı olarak değerlendirdik."

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine de yanıt veren Özel, "TOGG da bizim bu ülkenin bütün değerleri de bizim. TOGG'a neden karşı olalım. Ben doğalgaz bulunmasından değil, onun en iyi şekilde çıkarılıp yoksullara en uygun şekilde verilmesinden yanayım, sen Erdoğan yandaşı şirketlere peşkeş çekilmesinden yanasın" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İTTİFAKI 31 MART'TA KAZANACAK"

Türkiye ittifakı ifadesini tekrarlayan Özel, konuşmasını, "Siz rant ve çıkar ittifakısınız. Biz Türkiye ittifakıyız. CHP Türkiye'yi kucaklayacak. Türkiye ittifakı 31 Mart'ta kazanacak. O zaman yoksullar kazanır, biz kazanırız" diyerek sonlandırdı.