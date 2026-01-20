Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Ak Parti'nin kara düzenine destek veren Ak Parti'yle birlikte gider

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı ortağıyız, iktidar ortağı değiliz" açıklamalarına yanıt verdi.

Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'ye yanıt veren Özgür Özel, "Ak Parti'nin kara düzenine destek veren Ak Parti'yle birlikte tarihin kara deliğine gider" ifadesini kullandı.

Özel, konuşmasında ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde "Hatay'a birlikte gitme" çağrısı yaptı.

Özel, "Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak, inkar et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?" dedi.

CHP lideri, Kartalkaya yangının yıldönümüne dair ise "Kartalkaya davası Cumhuriyet Halk Partisi’nin onur davasıdır. Sonuna kadar takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emekli aylığıyla alakalı önerge sunması yönünde çağrı yaptı. Özel, önergeye CHP'nin destek vereceklerini söyledi.

Yemeksepeti kuryelerine de destek veren CHP lideri, Yemeksepeti şirketine "Kafamızı bozma, senin karşında moto kuryenin arkasında dururuz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Suriye konusundaki mesajında ise "Suriye'de akrabalarımız olan Kürtler için hassasiyet duyuyoruz, akrabalarımız olan Suriye’deki Aleviler için hassasiyet duyuyor, endişe duyuyoruz. Suriye’deki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Dürzileri ve Alevileri kardeşimiz, akrabamız, komşumuz, ayrılmaz parçamız olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

DEPREM BÖLGESİ MESAJI

"Hafta sonu deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Aslında bir 6 Şubat - 7 Şubat arası, depremin olduğu hafta deprem bölgesinde olacağız. Bütün milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki gölge bakanlarımız, politika başkanlarımızla beraber hep birlikte bölgede olacağız, ben de bölgede olacağım. Hatay’da bir miting yapma, Nisan ayı için planladığımız bir durumdu.

Ancak Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesi, orada söyledikleri söylemedikleri, yaptıkları yapmadıklarıyla Hatay’da büyük bir infial oluştu. Ve Hatay’ın değerli 3 milletvekilimiz, il örgütümüz Hatay halkının Hatay’da bir miting istediğini söylediler.

Dedik hava soğuk, dediler olsun. Yağmur varmış, dediler olsun. Mutlaka Genel Başkanımızı, doğruları konuşmak ve Hatay’ın duygularına ses olmak için burada bir mitingde olması lazım. Biz de kalktık geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a gittik.

Özetle durum şu; Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesiyle ilgili şöyle bir muradı var: Deprem bölgesinde tüm sorunlar çözülmüş, tüm sıkıntılar bitmiş, herkesin keyfi yerindeymiş, kimsenin derdi, tasası, endişesi, isyanı yokmuş ve buna bölge ses çıkarmasın, geri kalan 70 il de buna inansın, bu da Erdoğan’ın hanesine olumlu yazsın. Bütün hesap bu.

"İKTİDAR OLMAKLA SAHTEKAR OLMAK BAŞKA ŞEYLERDİR"

Sayın Erdoğan eğer yüreği yetiyorsa 6 Şubat günü istiyorsa Hatay'ı birlikte dolaşalım. 'Ben varım' desin birlikte gidelim.

Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Oradaki törene bir şey yok, ittifak ortağınla birlikte Osmaniye'deki töreni yap. Ardından gel birlikte gidelim, Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak, inkar et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?

İktidar olmakla, iktidar olmakla sahtekar olmak başka şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı her türlü eleştiriyi alabilir, her türlü icraatı yapabilir ama muhalefete karşı sahtekarlık yapamaz kardeşim, sahtekarlık yapamaz.

Sor bakalım deprem bölgesine tam donanımlı ordu sahaya çıktı mı çıkmadı mı? Hatay'da depremin 33'üncü günü Hatay'da çadır sırası bekleyen var mıydı yok muydu?

Dünya kadar deprem vergisi topladın, oraları hazır edemedin deprem altındaki insanlara bile IBAN yolladın.

"KARTALKAYA DAVASINI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Maalesef tatsız bir konu, çok yakıcı bir konu daha. Yarın Kartalkaya’da içimize düşen acının 1. yılı dolacak. Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. O günden bugüne hepimizin yüreği yanmaya devam ediyor ama hiç şüphesiz adalet bekleyen ailelerin yüreği yanıyor. Kayıplara bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Tabii bu bir kaza değil, denetimsizlik ve ihmalin ağır bir sonucu. Giden canların hesabının sorulması, bir daha aynı acıların yaşanmaması için tam olarak adaletin tesis edilmesi gerekiyor.

Kartalkaya davası Cumhuriyet Halk Partisi’nin onur davasıdır. Sonuna kadar takip edeceğiz.

YEMEKSEPETİ KURYELERİNE DESTEK

Bir moto kuryenin yapabileceğinden iki kat, üç kat fazla iş istiyorlar. Sonra da şöyle diyorlar: 'Sen benim çalışanım değilsin ha. Sen esnafsın. Bağ-Kur'unu kendin ödeyeceksin.' Yani şimdiki deyimle SGK primini. 'Motorun bakımını sen yapacaksın, kaskını sen alacaksın. Kaza yaparsan mesul olan sensin. Hastaneye düşersen SGK baktırırsa olur gerisine ben karışmam. Sen esnaf kuryesin' diyor. Ve inanılmaz bir emek sömürüsü ve güvencesizlik var.

Bu arkadaşların önemli bir kısmı, bir şirket üzerinden uğradıkları haksızlık için eyleme gittiler 3 gündür, bugün eylemin 3. günündeler. Normalde bu eyleme sipariş vermeme desteği yapacaktık. Sonra bir hesap yaptık. Dedik ki; bu hizmet aksamazsa bu firma 3 günlük ciro kaybına razı olur. Moto kuryenin varlığının önemi görünsün diye, bir fikir de moto kuryelerin hakkını yiyenlere bir boykot yapalım diye var.

Şimdi moto kuryelerin 5 tane talebi var:

Paket başına ödenen ücret şeffaf, öngörülebilir ve sabit bir yapıya kavuşturulsun.Teşvik sistemlerinin erişilebilir, adil ve objektif kriterleri olsun.Mesafe bazlı ücretlendirmeden, gerçek yakıt, bakım ve zaman maliyetleri dikkate alınarak yeni bir ücretlendirme sistemine geçilsin.Olumsuz hava koşullarında ücretli izin hakkı olsun. Kar yağıyor, valilik yasaklıyor ya, moto kurye o gün para almıyor. Yani valiliğin yasağı moto kuryenin maaşından gidiyor.İş sağlığı ve güvenliği önlemleri uygulansın. Kurye temsilcilerinin çalışma koşullarını ilgilendiren karar alma süreçlerine doğrudan dahil edilsin. Yani kuryelerin seçtikleri temsilciler dahil edilsin.

O firmaya söylüyoruz; bu 3 gün boyunca boykot, bu 3 gün boyunca eylem yapıldı. Sonra bu taleplerle masaya oturulacak. Bu talepleri yerine getirirsen getirirsin. Getirmezsen, vallahi senin en kuvvetli müşterin bizleriz. Bizim sözümüze kıymet verenlerdir. Kafamızı bozma, senin karşında moto kuryenin arkasında dururuz. Net söylüyorum.

DEVLET BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki "emekliklere verilen ücret sefalet ücretidir."

Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın. Önergeyi sen ver. Biz kayıtsız şartsız sizin verdiğiniz iyileştirmeye destek vereceğiz.

Diyor ki ben ittifak ortağıyım, iktidar ortağıyım. Aslan gibi siyaset yapacağız burada.

Türkiye'de yaşayan kimseye bu sefalet ücreti yakışmıyor. Devlet bey siz burada bir büyüklük yapın Cumhuriyet Halk Partisi destek versin.

Hem sefalet ücreti deyip hem de Ak Parti'ye giden oylar ittifakta kalsın, emekliyi ezen düzen devam etsin. Bu kara düzeni değiştireceğiz Devlet bey, bitiyor bu kara düzen. Herkes tarafını yeniden belirleyecek. Ak Parti'nin kara düzenine destek veren Ak Parti'yle birlikte tarihin kara deliğine gider.

SURİYE MESAJI

Şimdi gelmiş burada olan bitene bakıp bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yaşanan acının herkese ders olmasını, artık sorunların diplomasiyle çözülmesini arzu ettik, talep ettik. Politikalarımızı buna göre kurduk.

Diplomasiye, masada oturmaya ve herkesin verdiği sözleri tutmasına önem veriyoruz. Gerilim ortamının kimseye kazandırmayacağı görülmelidir.

Suriye'de akrabalarımız olan Kürtler için hassasiyet duyuyoruz, akrabalarımız olan Suriye’deki Aleviler için hassasiyet duyuyor, endişe duyuyoruz. Suriye’deki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Dürzileri ve Alevileri kardeşimiz, akrabamız, komşumuz, ayrılmaz parçamız olarak görüyoruz.

Saldırgan söylemlerin tamamını reddediyoruz. Yeniden Kürt eşittir terörist şeklinde söylem oluşturmaya çalışanlara Türkiye’deki Kürt kardeşlerimizi de Suriye’deki akrabalarını da incitmeyin diyoruz."