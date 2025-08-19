Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Aslında ittifak ortağına sesleniyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Özel, Selahattin Yılmaz için "Ben kimseye kiralık katil demedim. Bunu kim söylediyse sayın Bahçeli onunla hesaplaşacak" dedi. Özel, İnan Güney'in görevden uzaklaştırılması hakkında ise "Erdoğan'ın sonunu yargıya yaptığı siyasi atamalar ve o atamaların tahribatı getiriyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı'da konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarına ve Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasına yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:
"Ben kimseye kiralık katil demedim. O aslında 'Özgür'üm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla' diyor. Ülküdaşım diyenleri hapse atanlara ve İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben kimseye kiralık katil demedim. Tanımam, görmem, konuyla ilgili bilgim yok. Sabah gazetesi, sayın Bahçeli'nin ülküdaşına katil dedi. Bunu kim söylediyse sayın Bahçeli onunla hesaplaşacak, bizim bir ilgimiz yok."
"ERDOĞAN'A İNANANLARIN SAYISI GİT GİDE AZALIYOR"
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan CHP lideri, şunları kaydetti:
"Beyoğlu Belediye Başkanımızın babası belediyede çöpçüydü, kendisi bu belediyede büyüdü ve hayalini gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda yaptığı bir şey nedeniyle değil, geçmişte BELTAŞ'ta görev yapmış. O'nun adını neden geçiriyorlar? Beyoğlu Belediyesi'nde bir siyasi kapkaç yapabilir miyiz diye yapıyorlar. Tenezzül meselesi. Biz arkadaşımızın bir an evvel özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Erdoğan'a inananların sayısı git gide azalıyor. Erdoğan'ın sonunu yargıya yaptığı siyasi atamalar ve o atamaların tahribatı getiriyor. Esas kalıcı adalet sandıkta millet tarafından sağlanacak."