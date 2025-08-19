Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Aslında ittifak ortağına sesleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı'da konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarına ve Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasına yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ben kimseye kiralık katil demedim. O aslında 'Özgür'üm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla' diyor. Ülküdaşım diyenleri hapse atanlara ve İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben kimseye kiralık katil demedim. Tanımam, görmem, konuyla ilgili bilgim yok. Sabah gazetesi, sayın Bahçeli'nin ülküdaşına katil dedi. Bunu kim söylediyse sayın Bahçeli onunla hesaplaşacak, bizim bir ilgimiz yok."

"ERDOĞAN'A İNANANLARIN SAYISI GİT GİDE AZALIYOR"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan CHP lideri, şunları kaydetti: