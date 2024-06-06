Özgür Özel'den Bakan Tunç'a 1 Mayıs telefonu: "Yargıda sürpriz gelişmeler yaşandı"

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP lideri Özgür Özel'in, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gözaltına alınıp tutuklanan öğrenciler için Bakan Tunç'u aradığını yazdı. Görüşmenin detaylarını da aktaran Terkoğlu, sonrasında yaşanan süreci de yazdı. Terkoğlu, "yargıda sürpriz gelişmeler" yaşandığını ifade etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen 1 Mayıs'ta gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencileri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u aradığını yazdı.

Bugünkü "CHP’den bakana ‘normalleşme’ telefonu" başlıklı yazısında Özgür Özel ve "Askerlik arkadaşımı arayayım" diyerek aradığı Bakan Tunç ile aralarında geçen görüşmenin detaylarını da aktaran Terkoğlu, sonrasında yaşananları da kaleme aldı.

Terkoğlu'nun görüşmenin detaylarını ve süreci kaleme aldığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Tutuklu öğrencilerin aileleri, CHP’li vekillere dert yandı. 'Üniversite öğrencisi çocuğum 1 Mayıs’a katıldığı için hapiste, sınavları var, giremiyor' diye feryat ediyorlardı. Sonra Özgür Özel’den randevu aldı. 28 Mayıs’ta çocuklarının eğitim hayatına verilen zararı anlattılar.

Peşinden kritik adımlar geldi. Aileleri dinleyen Özel, 'Askerlik arkadaşımı arayayım' diyerek telefona uzandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u aradı. Bakan telefonu hemen açtı. 1 Mayıs eylemine katıldı diye tutuklanan öğrencilerin durumunu, çocukların sınavlarına giremediğini, ceza alsalar dahi yatarı olmayan bir suçlama nedeniyle eğitim hayatlarının zarar gördüğünü ve serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Adalet bakanı, sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını söyleyerek kapattı.

Bakan 'yukarı' ile görüştü mü bilinmez... Ama bundan sonra hızlı bir süreç yaşandı. Özel’in telefonundan bir gün sonra 29 Mayıs’ta savcı M.Ü., kendi talebiyle tutuklanan üç öğrenci için bir anda görüş değiştirdi. Dört gündür tutuklu olan A.K.G., B.Y., Ö.B. adlı öğrenciler için 'tutuklulukta geçen sürenin yeterli' olması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Öğrenciler sürpriz şekilde serbest kaldı. Savcı, tahliye talebinde öğrenciliğin özellikle altını çizdi: 'Şüphelilerin öğrenci olduğu, öğrenci belgelerini ibraz ettikleri...'"

"SANKİ BİR EL 'DEVAM' DEMİŞTİ"

Terkoğlu, sonrasında yaşananları da şöyle aktardı:

"Öğrencilerin serbest bırakılması için başvuran savcı, aynı anda iddianameleri yazıp mahkemelere göndermişti. İddianamelerin tarihi Özel-Tunç görüşme günüyle aynıydı. Mahkemelere yolladığı iki ayrı iddianameyi işaret ederek ‘Buradan sonrası mahkemenin kararı’ diyordu. İddianameyi kabul eden 44. Asliye Ceza Mahkemesi, tensip zaptında tutukluluğa devam dedi.

‘Buraya kadarmış’ umutsuzluğu yayılıyordu ki yeni bir gelişme daha yaşandı. Sanki bir el yine ‘Devam’ demişti. 25. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi reddederek geri gönderdi. Böylece henüz iddianamesi yazılmayanlar ve geri dönen dosyadakilerin bir kısmıyla birlikte toplam 13 öğrenci tahliye edildi."

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Terkoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Taksim'e girişlerin kapatıldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklananların son durumu da şöyle paylaştı: "1 Mayıs eylemleri nedeniyle 40’ı öğrenci 82 kişi tutuklanmıştı. Dördü ilk itirazlarla çıkınca 36 öğrenci kalmıştı. Özel-Tunç görüşmesinden sonra parça parça, 16 öğrenci mahkemeye çıkmadan tahliye edildi. Şu anda 20 öğrenci içeride kalmaya devam ediyor."