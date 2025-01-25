Özgür Özel'den Bakan Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki yangın faciası hakkında bilirkişi raporunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından 'korsan rapor' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Özel, İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı değerlendirmede Türkiye'de siyasetin ve gündemin taciz altında olduğunu söyledi.

Bolu'daki yangın hakkında bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından 'korsan rapor' olarak ifade edilmesine yanıt veren Özel "O rapor senin değil milletin raporu" ifadelerini kullandı.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Böyle bir facianın mazereti olamaz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Meclis'e araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Bütün yetki alanları için Meclis çalışmalı. Bakan kendisi dışında herkesi suçluyor. Suçladığı başka bakanlıklar, il özel idaresi, Bolu Belediyesi... Sırf kendini kurtarmak için. Adalete dün bir müdahale geldi, buna karşı da biz inisiyatif kullandık. Gerekeni yaptık. İlk kez buradan açıklayacağım.

"BELEDİYEYİ EKLEYİN, BAKANLIĞI ÇIKARIN DİYOR"

7 kişilik heyet görevlendirdi, bu heyet rapor hazırladı. 4 savcı ve 7 bilirkişi rapora son şeklini verdi. Sorumlular arasında il özel idaresi, bakanlık var. Bolu Belediyesi'ni sorumlu görmüyorlar. Bu raporu kabul etmiyorlar. Değiştirin diyorlar. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın diyor.

Bakanlıktan bilirkişilere baskı geliyor. Bunu duyduğum anda Adalet Bakanı'nı aradım, İçişleri Bakanı'nı aradım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı aradım. Süreçle ilgili bütün bilgileri aktardım. Heyetin raporunu kamuoyuyla paylaştım. Bakan telefona çıkma yerine rapora korsan dedi. O rapor milletin malıdır. Rapor da korsan değil, tutanaklar var."