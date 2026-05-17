Özgür Özel'den Balıkesir'de Erdoğan'a çağrı: İstersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor Mitingleri'nin 109'uncusunu Balıkesir'de düzenledi.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "İstersen genel seçimleri, istersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır" diye konuştu.

Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki mitingde önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın meydandaki yurttaşlara seslendi.

Akın, kendisine yönelik ''CHP'den ayrılacak'' iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!

Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum.

Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!"

Akın'ın konuşmasının ardından CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den Balıkesir’e yolladığı mektubu CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu, Köybaşı tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Kaz Dağları’ndan Marmara kıyılarına, Bandırma’dan Edremit’e güzel Balıkesir, kıymetli Balıkesirliler, benim canım hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, çalışkan gençler, pırıl pırıl çocuklar, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her birinize tek tek, özlemle sarılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışının müstesna örneklerini Balıkesir’de hayata geçirmek için canla başla çalışan kıymetli başkanım Ahmet Akın’a teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini ve kararlı mücadelesini her koşulda yılmadan sürdüren il başkanım Erden Köybaşı’ya ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Değerli vatandaşlarım, Silivri Zindanı’na kurdukları mahkemelerde bizi yargılamaya kalkıştıkları ilk günden bu yana, adına ‘iddianame’ dedikleri yalanları, ‘delil’ diye ortaya koydukları iftiraları, kopyala yapıştır yaptıkları suçlamaları birer birer yüzlerine vuruyoruz. Biz, onların yüzüne doğruları vurdukça, bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıp, belediye nasıl yönetilirmiş, milletin parası nasıl millete verilirmiş gösterdikçe onlar iyice zalimleşiyor. Çok korkuyorlar. Çünkü biz gerçekleri anlattıkça, milletimiz kimin ne olduğunu görüyor. Biz gerçekleri anlattıkça, kurulan kumpaslar tek tek bozuluyor. Millet iradesine kumpas kurmak için tertipledikleri iddianame gün gün çöküyor. Hukukun değil buyruğun hâkim olduğu bu büyük kumpaslarda, biz, milletimizin geleceği için bize şantaj yapan, iftira atan kötü aklı yargılıyoruz. Çetin şartlar altında büyük ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yılmadan yorulmadan, eğilmeden bükülmeden gelecek güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük ve güçlü mücadelenin sonunda Türkiye’yi hak ettiği adalet düzenine, refah seviyesine, huzur ve mutluluğa kavuşturacağız. 86 milyon vatandaşımızın geçim kaygısı taşımadığı, ülkenin tüm kurumlarında adaletin varlığının hissedildiği yeni bir yaşam kuracağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını tüm ülkeye yayacak, bize güvenen aziz milletimizin bu güvenini boşa çıkarmayacağız. Hizmet almaları ve şehirlerimizde daha huzurlu bir hayat sürmeleri engellenmeye çalışılan milletimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, cumhuriyetine sahip çıkacağız. Ülkemizi adalete, berekete, huzura, barışa ve mutluluğa kavuşturacağız. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket edeceğiz. Bugünler geçecek, yarı yolda bırakanlar, mücadele etmekten yorulanlar, kötülüğe baş kaldırmayanlar tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Bu unutulmaz mücadelede milletini düşünenler, dik duranlar ve boyun eğmeyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak.”

🔴 Miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

"BU MEYDANI BU HALE GETİRENLER DEMOKRATLARDIR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sen neyine güveniyorsun diye soranlara sesleniyorum. Balıkesir tarihinin en büyük kalabalığına güveniyorum. Bu meydanın yarısıyla yetinenlere söylüyorum.

Bu meydanı bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi değildir, bu meydanı bu hale getiren bütün demokratlardır.

Bize oy veren 15 ilçeye ve bize oy vermeyen 5 ilçeye verdikleri tüm kararlar için teşekkür ediyoruz. Günü gelince tüm emeklilerin, tüm esnafların yüzünü güldürene kadar çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahmet başkana emekleri için teşekkür ediyorum.

Bu kriz bir sistem krizidir. Bu kriz yetkinin bir kişide toplamasının krizdir. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır ama vatandaşa geçim garantisi yoktur. Açlık sınırı 35 bin lira olduğu bir yerde 20 bin lira en düşük emekli aylığı, 28 bin lira asgari ücret. Balıkesir emekli şehridir, emeklinin yüzü gülmemektedir. Balıkesir emekçi şehridir, emekçinin yüzü gülmemektedir. Bu kara düzenden asla ve asla tek başına kurtuluş yoktur. Ya hep beraber kurtulacağız ya da hiçbirimiz kurtulamayacağız.

"YİNE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Değerli Balıkesirliler, biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, demokrasi fikrinin partisiyiz. Balıkesir'de 74 yıl boyunca Balıkesir'i kazanamadık. Bir gün dönüp kusuru Balıkesirlilerde, millette aramadık. Yukarıdan bakmadık, kararlarına saygısızlık yapmadık. Kimi seçtilerse, hangi kararı verdilerse saygı duyduk. Ve bu seçimlerde, son seçimlerde, Balıkesir'de Büyükşehir'de Ahmet Akın kardeşimle, 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir'in karşısına çıktık. Ve öyle bir süreçte Balıkesir İttifakı, Türkiye İttifakı dedik ki; sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla Kürt demokratları, liberal demokratlarla sosyalist demokratları aynı çatı altında, aynı birlik, aynı ittifak içinde buluşturduk. Ve bu büyük zaferi, bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca hep birlikte ayağa kalkanlardır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları İstiklal Marşı'nı çaldırıp bayrağı göndere çekerken gözyaşlarını tutamayanlardır. Türkiye İttifakı biziz, Balıkesir'dir, hep birlikteyiz, yine hep birlikte başaracağız.

"AHMET BAŞKAN TAKDİRLE KUTLUYORUM"

Ahmet Akın 25 aydır gece gündüz çalışıyor. Ahmet Başkan'a, Büyükşehir Belediye Meclis Grubumuza emekleri için teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm belediye meclis üyelerini, tüm belediye başkanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Önümde, Büyükşehir'de yaptığımız işlerin çok özet bir listesi var. Ama biraz önce söyledi, inanılmaz bir borç, inanılmaz bir faiz yükü ve buna rağmen yapılan çok önemli hizmetler. 430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş. Ve 60 yıldır altyapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. Asbestli, kanser yapan borulardan kurtulunmuş ve pırıl pırıl, yer altına, gözün görmediği ama ömrü uzatan, sağlık için önemli olan hizmetler milyarlarca liralık hizmetler yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış. 150 milyon liralık su faturası şehit ailesinin diye, gazinin diye ya da ekonomik durumu kötü olan vatandaşların diye su faturası desteğiyle 150 milyon lira harcanmış. Öğrencilere ulaşım, kırtasiye, beslenme destekleri sunuluyor. Özellikle yoksul öğrencilerin beslenme desteğinin, evine kimsenin görmediği şekilde kimsenin yoksulluğunu yüzüne vurmadan, bilhassa o küçücük çocukları mahcup etmeden ve okula gittiklerinde onları diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet son derece önemlidir. Bunun için tüm hizmetlerden ayrı olarak Ahmet Başkanı ve ekibini bilhassa önemle ve takdirle kutluyorum.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN BİRBİRİNDEN FARKI OLMAYACAK"

Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek yalanı vardı. 5 katına çıktı tüm Türkiye'de, 5 katına çıktı. Onun için yoksul çocuğun beslenme çantasını da, okuldaki zor durumda kalmaması için kırtasiye desteğini de düşünmek bizim işimiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne yapacaklarımızı söylerken en övünerek anlattığımız iş: CHP iktidarında hiçbir çocuk okulda diğerinden geri kalmayacak. Bir çocuğun beslenmesi dolu, öbürü eksik olmayacak. Bütün çocuklara eşit, 3 kap sıcak okul yemeği verilecek. Bütün çocuklara temiz, sağlıklı okul suyu bedava verilecek. Bunu Türkiye'de pek çok belediye başkanımız yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa çocuk parası varsa kana kana su içiyor teneffüste, ama yoksul çocuk tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. CHP iktidarında okulda yediğiyle ve içtiğiyle hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmayacak, söz veriyoruz.

"O YOLUN İNŞAATINA BİR AN ÖNCE BAŞLAYIN"

Özellikle yerel seçimlerin meşhur gündemi, Kuzeybatı Çevre Yolu. 'Hızla yapılıyor, bitiriyoruz' dedikleri yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çevre yolunun 5 kilometresi seçime kadar yapıldı ama gerisi seçimden sonra bırakıldı. Bu devlet adamlığı değildir, bu devlet yönetmek değildir. Biraz önce söyledim, 75 sene oy alamadığımız, kazanamadığımız şehre asla küsmedik biz. Biz kez seçim kaybedince yolu yarım bırakıp gitmek olmaz! Buradan çağrımı yapıyorum: O yolun inşaatına bir an önce başlayın, Balıkesir'e verdiğiniz sözü derhal yerine getirin! Böyle hasetlik olmaz.

"500 GÜNDE BİTİRECEĞİZ DİYORLARDI 2500 GÜN OLDU"

Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Treni. 3 yılda bitecek dediler, 6 yıl oldu hâlâ daha sonuç yok. İlçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler, birini bile tutmadılar. Merkezde ve Edremit'te 3 yıl önce temeli atılan devlet hastaneleri hâlâ bitmedi ve bu yıl yatırım programında ödeneğini düşürdüler, '2028'de belki açılır' diyorlar. Ayrıca Edremit'in mevcut devlet hastanesini satış listesine koydular. Bunun için de, engel olmak için milletvekillerimiz mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Manisa'mızla sınırda, Sındırgı'da Devlet Hastanesi. 2018'de temeli atıldı, 'Bir buçuk yılda bitecek' dediler, 7 yıl oldu. Hatırlıyorum mecliste tartışmaları vardı, '500 günde bitireceğiz' diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı, 2500 gün oldu Sındırgı Devlet Hastanesi hâlen daha bitmedi.

Biz Cumhuriyet Haalk Partisi olarak bu ülkede adalet olmazsa refahın olmayacağını biliyoruz. Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir kararla el konulduğu bir noktadayız. Böyle olunca ülkeye yatırım gelmiyor, böyle olunca ülkeye kaynak gelmiyor.

HEM GENEL HEM YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

19 Mart darbesinin üzerinden 425 gün geçti. Arkadaşlarımız masumdur. Kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak.

Biz günü geldiğinde kaçıp gideceklerden değil, gerekirse bu vatan için öleceklerdeniz.

Sayın Erdoğan millet krizden bıktı, açlıktan bıktı. Bu millet bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak maharet değil. Patron millet. Patrona soralım. Eğer sana inanıyorlarsa sana yetkiyi versinler. Ama inanmıyorlarsa bu milletin yakasından düşün. Erdoğan, son seçimde birinci çıktığı yerlerde seçim yapmaya korkuyor. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır."