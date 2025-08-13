Özgür Özel'den Bayrampaşa mitingine çağrı: Bu meydanlarda kimse dışarıda değil, kimse öteki değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bayrampaşa'da düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

13.08.2025

13.08.2025

FOTOĞRAF: ANKA