Özgür Özel'den Bayrampaşa mitingine çağrı: Bu meydanlarda kimse dışarıda değil, kimse öteki değil
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bayrampaşa'da düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.
Kaynak: ANKA
CHP, yarın saat 20.30'da Bayrampaşa Yahya Kemal Parkı önünde miting düzenleyecek.
Özel mitinge ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu meydanlarda kimse dışarıda değil, kimse öteki değil. Türkiye’nin bütün demokratları bir araya gelecek; bu ülkeye adalet ve özgürlüğü getirecek! Yarın akşam mücadelemizi sürdürmek için Bayrampaşa’da buluşuyoruz!"