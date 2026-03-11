Özgür Özel'den Berkin Elvan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi sırasında polis Fatih Dalgalı tarafından gaz fişeğiyle vurularak öldürülen Berkin Elvan'ı andı.

Berkin Elvan'ın katledilmesinin 12'nci yılında sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında rahmetle anıyorum.



Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz.



Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke… pic.twitter.com/zxUGa1DL3a — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 11, 2026

Berkin Elvan, Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Yargılama sürecinde ise ilk etapta olay anına ait görüntülerin arşivde bulunmadığı ileri sürüldü. Daha sonra Berkin’i vuran polis memuru Fatih Dalgalı hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri kabul edilmedi. Cezaya yapılan itirazın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Söz konusu karar, 2025 yılının Temmuz ayında Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.

12'NCİ YILDA ANILIYOR

14 yaşındayken katledilen Berkin Elvan, ölümünün 12’nci yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılıyor. Elvan ailesi, Berkin'in sevenlerini ve anmaya katılmak isteyenleri saat 15.00'te Elvan'ın Feriköy'deki mezarına davet etti.