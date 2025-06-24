Özgür Özel'den BirGün'e özel röportaj: 100'üncü günde Saraçhane çağrısı!

BirGün'e konuşan CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100'üncü gününde, 1 Temmuz'da Saraçhane'de olacaklarını söyledi

Özel, Saraçhane'de gerçekleşecek büyük gece eylemiyle ilgili özetle şunları söyledi:

"İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde, grup toplantısı saatinde İstanbul’da olacağız. Tutukluluğun 100 gününün muhasebesini hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan hem de toplumsal olarak değerlendireceğiz. Daha sonra akşam hep birlikte Saraçhane’ye gidecek, eylem yapacağız."

BirGün'ün Özgür Özel röportajı, yarın BirGün Gazetesi ve birgun.net'te...