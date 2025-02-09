Özgür Özel'den birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, gazetecerin Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberi haberleştirdikleri için gözaltına alınmasının 'görülmemiş bir rezalet' olduğunu vurguladı.

Özel, "Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.

Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir.

Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır."

İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.



Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 8, 2025