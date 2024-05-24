Özgür Özel'den BM'nin "Srebrenitsa" kararına ilişkin mesaj

CHP Genel Başkanı Özel'in BM'nin "Srebrenitsa" kararına ilişkin paylaştığı mesajda "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Özel'in paylaşımında "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegoviç'in de söylediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegoviç'in de söylediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır."