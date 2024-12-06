Özgür Özel'den Boğaziçili akademisyenlerin nöbetine destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbetine destek ziyaretinde bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Özel, iktidara yönelik, "Sen bu kurumu çökerteceksin de ne işine yarayacak? Boğaziçi'ni de Türkiye'yi de size dar edeceğiz" diyerek üniversitedeki kayyuma tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE ASTILAR"

"Burada olaylar ilk başladığında 8 Ocak tarihinde Boğaziçi Protestolarına katılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist dedi diye üniversite kapısına kelepçe astılar. O kapıya konulan kelepçe saray rejiminin üniversiteye nasıl baktığının en iyi göstergesidir. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

İnanılmaz hayalleri olan iyi bir öğrenci. Yanımda olsun diye aradım. O Doğu uzun süre Silivri’de tutuklu kaldı. Doğu’nun hikayesini görenler ona çağrı yaptı. Berlin’de lisansını bitirmek üzere.

Kaan Bozgül ile tanışmıştık. Berat İnci ile tanıştık. Bu 3 dahi çocuk Türkiye’ye gelmemek üzere gitmişler. Bu çocuklar 3 yaşından beri emek verilen, üzerine titrenen çocuklar. İkisi de bu rejimin ne acımasız olduğunu görünce AKP’yi bıraktılar.

İlk kayyum 1 yıl dayandı. Yerine Naci İnci, hadsizlikte birinci birini getirdiler. Rektör diyeceğim rektör değil, kayyum diyeceğim kayyum değil. 3 yıldır ısrarla devam ediyor.

"ERDOĞAN DARBEYİ FIRSAT BİLDİ"

Bugüne kadar bu eylemlere katılan bütün akademisyenlere soruşturma açtılar. Hoca geliyor kapıdan girecek ‘Giremezsin girişin yasaklandı’ diyorlar. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Cem Say, benim ilk tercihimdi yakınından değil şehrinde geçemedim. Hocayı kapıdan içeri sokmuyorlar.

Erdoğan darbeyi fırsat bildi 'rektörleri atayacağım' dedi. 2016'da OHAL ile yetki sahibi oldu. Burada yüksek lisans için gelen öğrenciyi rektör olarak atıyor.

Üniversitenin üst yönetim kademeleri ele geçirilmiş durumda. Burada kalorifer yanmıyor, hocalar öğrenciler paltoyla ders yapıyor. Boğaziçi'ni bu hale getirenler yaptıklarını savunamazlar. Her birisi dahi düzeyinde iyi yetiştirilmiş 200 öğrenci 4 yıllık süreçte Almanya'ya kaptırıldı. Bir ülkeye bu kadar kötülük olmaz. İhmalle olmaz ancak tasarlayarak olur. Sen bu kurumu çökerteceksin de ne işine yarayacak. Bu vicdansızlığa dur demek istiyorum. Bu saray rejimine yaptıklarını yanına bırakmayacağız. Boğaziçi'ni de Türkiye'yi de size dar edeceğiz"