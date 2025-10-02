Özgür Özel'den Bolu mitingine çağrı: Onlar tir tir titriyor, biz meydan meydan büyüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel, "Onlar tir tir titriyor, biz meydan meydan büyüyoruz” dedi.

CHP yarın Bolu’da "Millet İradesine sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden partisinin yapacağı mitinge katılım çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Kolay olmayacağını biliyorduk. Bu iktidar koltuğu güle oynaya bırakmazdı. Ama biz örgütlü mücadelemizle, cesaretimizle gün gün gücümüze güç kattık. Onlar tir tir titriyor, biz meydan meydan büyüyoruz! 3 Ekim Cuma, 18.00 Bolu Valilik Önü."