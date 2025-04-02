Özgür Özel'den boykot açıklaması: Makul ve haklı çoğunluğuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze töreninin ardından basın mensuplarına konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Volkan Konak hakkında rezil sözler sarf eden Çatalca Müftüsü'ne tepki gösterirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen bi koltuğu işgal ediyorsun ama iktidarda değilsin. Alma o herifi (Çatalca Müftüsü) görevden. Alma ki ona bakan seni görsün. Ölünün arkasından konuşan birini görsün" sözleriyle yüklendi.

Boykot çağrısını yayanlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan CHP lideri, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iyice endazeyi kaçırdı, şuurunu kaybetti. Ne yaptığı belli değil. Boykotun bir anayasal hak olduğu net. Bu boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan parti AK Parti" dedi.

"SARAÇHANE'DEKİ LİSTEMİZİN ARKASINDAYIZ"

Bugün yapılan genel boykot hakkında da konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Boykot bir anaysal haktır. Yapan yapar, uyan uyar. Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındayız. Biz bugün kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 öğrenci arkadaşımızın tutuklu olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bugün yaptığı boykot çağrısına destek verdi. 'Bizim için birgün' dediler biz de destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak her beraber göreceğiz. Biz boykotyap.net'i takip edelim.

'MAÇ İÇİN ATV'YE BAKMAYACAĞIZ'

Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız, başta Doğuş Grubu olmak üzere. A Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu. Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirse çok kazanacaklar. Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yeri olmayacak. Dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını Saray'ın önünde bidonla yakarım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray'ın önünde gençlerle yakıp kutlayacağız. Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız."

AYBÜKE PUSAT'A DESTEK

Sosyal medya hesabından boykota destek verdiği için rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkartılan Aybüke Pusat'a destek veren Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aybüke Pusat'ın hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız. Çoğunluk enerjisi bizde, bütün muhalefette. Bu iktidara yol görünmüştür, geri sayım başlamıştır. Bugünkü iktidar sahipleri 19 Mart'tan beri cuntanın başı."

"BİZ MAKUL VE HAKLI ÇOĞUNLUĞUZ"

Son olarak dün telefonla katıldığı yayında boykot çağrısı yapanlar için 'azgın azınlık' diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da yanıt veren Özel, "Azgın azınlık sizsiniz. Bir avuçsunuz. Siz ikinci parti olmuştunuz. Son anketlerde fark da açılıyor. Daha da beter olacaksınız. Azgın azınlık, bükemediği bileği kırmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Biz makul ve haklı çoğunluğuz" diye konuştu.