Özgür Özel'den 'Bu yoldan dönüş yok' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultay günü düzenleyeceği 'Ankara Mitingi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Özel, "Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Nisan Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Olağanüstü Kurultay'a çağırıda bulundu.
Bu yoldan dönüş yok!— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 4, 2025
Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!
🗓️6 Nisan Pazar
📍Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Ankara
⏰16.00 pic.twitter.com/J4CdKZA8CN
Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu yoldan dönüş yok!
Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!"