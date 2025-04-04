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Özgür Özel'den 'Bu yoldan dönüş yok' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultay günü düzenleyeceği 'Ankara Mitingi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Özel, "Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız" dedi.

Güncel
  • 04.04.2025 19:36
  • Giriş: 04.04.2025 19:36
  • Güncelleme: 04.04.2025 19:41
Özgür Özel'den 'Bu yoldan dönüş yok' paylaşımı
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Nisan Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Olağanüstü Kurultay'a çağırıda bulundu.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yoldan dönüş yok!

Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!"

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