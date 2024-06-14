Özgür Özel'den 'Buğday Mitingi'nde çağrı: Buğday fiyatının 15 lira olması lazım

CHP, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'Buğday Mitingi' gerçekleştirdi. Buğday alım fiyatının yeterli olmadığını vurgulayan Özgür Özel, "Buğdayın gerçekten para kazanabilmesi, buğday fiyatının 15 lira olması lazım" çağrısını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'Buğday Mitingi' düzenledi.

Çiftçiler hububat alım fiyatını traktörlü konvoyla protesto etti. Özgür Özel, Buğday Mitingi'nin yapılacağı alana traktörle geldi.

Mitingde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Geldiniz, beraber oldunuz, omuz omuza verdiniz ve sesinizi bütün Türkiye'ye duyurdunuz, bütün dünyaya duyurdunuz. 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, birinci parti yaptık" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "31 Mart'ta sizi unutmayacağız demiştik. 10 bin lira ile geçinmek zorunda kalan emeklinin sesini duyuracağız, ürünü para etmeyen, hakkını alamayan, alnının terinin hakkını alamayan çiftçinin sesini duyuracağız dedik. 31 Mart'tan sonra biz asla bir zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Belediye başkanları görevini yapacaklar, biz çok çalışacağız ve bu ülkede bir kez daha halkın iktidarını, CHP iktidarını, köylülerin iktidarını kuracağız."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

"Bu rakamları duyduktan sonra herkesle görüştük" diyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Özel, şunları söyledi: "En son sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede; 'Geçen hafta Rize'deydim. Çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında. Buğdaya 9 lira 25 kuruş, ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Çiftçiye bu hesap doğru gelmez, bu hesap tutmaz. Bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz' dedim. Mutlaka tavan fiyatların maliyetlerin çok üzerinde verilmesi lazım. Kilo başına 4 lira destek verilerek bu fiyatın telafi edilebilmesi ve buğdayın gerçekten para kazanabilmesi, buğday fiyatının 15 lira olması lazım."

"TRAKYA'DA TARIM GERİLİYOR"

Trakya'da tarımın gerilediğini belirten Özel, "GSYH içinde tarımın payı AK Parti geldiğinde yüzde 13.9'du. Oysa bu sene 6.3'e geriledi. Bütün paradan yüzde 14'ü tarıma giderken, şimdi yüzde 6'sı tarıma gidiyor" dedi.

"Çiftçilerin bankalara borcu 1 senede yüzde 88 artmıştır" bilgisini veren Özel, "Hep beraber görüyoruz ki 670 milyar lira çiftçilerin bankalara borcu vardır. Ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Gençler artık tarımda geçinemiyor, gençler gidiyorlar fabrikalara, madenlere... Her 4 genç çiftçiden 3'ü 'gelecek sene fırsatım olursa tarlada çalışmam, fabrikada işe girerim' diyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, dolu yağışının başlaması üzerine sözlerine erken bitirdi ve mitingi sonlandırdı.