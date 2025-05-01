Özgür Özel'den Buğra Gökce'nin ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Özgür Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.