Özgür Özel'den Bulgaristan'daki genel seçimler için çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Genel Başkanı Cevdet Çakırov’u ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Özel, ziyaretin ardından Çakırov ile birlikte 27 Ekim 2024’te Bulgaristan’da yapılacak genel seçimlere ilişkin çağrıda bulundu.

OY KULLANMA ÇAĞRISI

Özel, “Değerli Bulgaristan Türkü ve çifte vatandaş kardeşlerimiz, büyüklerimiz; Ekim’in 27’sinde Bulgaristan’da seçimler var. Her seçim önemli ama Bulgaristan’da bu seçim her zamankinden önemli. Çifte vatandaş olan herkes Bulgaristan seçimleri için oy kullanabiliyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ilimizde sandıklar kurulacak. Oy kullanma imkanı var. Bu konuda il başkanlıklarımızdan Bulgaristan seçimlerine katılımın yükselmesi ve oradaki Bulgaristan Türkü vatandaşlarımızın en iyi şekilde temsil edilebilmeleri, haklarının yenilmemesi için bu seçime katılmalarını çok önemsiyoruz. Bunun için sözüme değer veren tüm Bulgaristan Türklerini, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyoruz. 27 Ekim günü oy kullanma konusunda hangi talep varsa bizler tarafından karşılanacak. Onun için CHP’nin ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Ayrıca bu seçimde Türkiye’deki tüm partilerin de bizim gibi Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni, Hak ve Özgürlükler Hareketi İttifakı’nı desteklediklerini, oradaki seçimlerde oy kullanma oranını artırmak istediklerini düşünüyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Yani bu bir Türkiye içinde parti meselesi değil. Türkiye’de hangi partiye gönül vermiş olursa olsun herkesin sandığa gitme ve oyunu verme meselesidir. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm partilerin de aynı şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz. 27 Ekim günü herkesi Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya davet ediyoruz."