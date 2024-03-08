Özgür Özel'den Burcu Köksal açıklaması: Konuşma sırasında fark etsem, düzeltme yapardım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Partililere ilişkin sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Konuşma sırasında fark etsem, düzeltme yapardım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partililere ilişkin sözleri gündemde olan partisinin Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a ilişkin Konuşma sırasında fark etsem, düzeltme yapardım" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'na ait CHP ve AKP anketlerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Daha dokuz ay önce Eskişehir'de muhalefet oyları ile milletvekili olacaksın. Sonra AKP'ye geçip Yılmaz Büyükerşen gibi bir isim ile ilgili olmayacak ifadeler kullanacaksın.

(Afyon adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarına ilişkin) Burcu hanım konuşma yapmaya çıktı. Ben konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim. Sonra da biz konuşmamızı yaptık. Burcu hanım ilinde tam bir mutabakat ile adaylaştı. Zaten Burcu'nun özelliği şudur. Meclis'te her fırsat bulduğunda Afyon'u konuşur. Üslubu serttir, iktidar açısından tahrip edicidir.

Konuşma sırasında fark etsem, düzeltme yapardım. Ben kendisini aradım, 'Ben bunu Uşak'ta düzelteceğim' dedim. 'Aman başkanım düzeltin' dedi.

Bugün Burcu Köksal yaptığı açıklamada 'kimseyi ırkı, görüşlerinden esirgemeyeceğim' dedi.

Siyasi partilerin genel başkan düzeyinde birbirini araması gereken durumlar olabilir.

İMAMOĞLU'NUN BURCU KÖKSAL ÇIKIŞI

Tanju Bey'in dediği şu; kamu hizmetinde 'belediyeye sokmak' diye bir şey yok. 'Kaldırımda yürümem' dedi. Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'ırkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri dtüşmüştür. Önümüze bakıyoruz. Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez, İstanbul'u, İstanbul programlarını konuşuyoruz. Bir anket gelir, Ekrem Bey arar. Biz günlük ve anlık temas halindeyiz. Mansur Bey'le de öyle. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM'in kurumsal kimliği değil DEM Partisi'ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti'ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti'ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan 'bu bir kırgınlık yarattı' dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir.

AKP'NİN VE CHP'NİN ANKETLERİ

Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil. Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişinin konuşmasının dublaj gibimiş olmasına bağlıyorum. Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor.

İSTANBUL'DA YARIŞ NASIL GİDİYOR?

Murat Bey'in şöyle bir durumu var. Geride olma psikolojisiyle bir icat, bir polemik çıkarmaya çalışıyor. Bir davetiyenin verilmiş olması kendileri açısından iyi bir şey, yollanmaması ayıptır. Yoktan yere polemik çıkarmaya çıkarması onun ivmesini aşağıya düşürüyor. Ekrem Bey'in gördüğüm kadarıyla meşru müdafa. Sayın Kurum polemik açıyor. Eskiden vaad ediyorduk, şimdi yaptıklarımızı söylüyoruz.

"2028'DE KAZANAMAZSAK OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'I TOPLARIM"

Ben 2028 yılında CHP'yi iktidar yapacağım. Eğer bunu başaramazsam bir dakika genel başkanlık koltuğunda durmam. Anında olağanüstü kurultayı toplarım, aday da olmam.

Lütfü Savaş'tan daha güçlü kazancak bir alternatif aradık. Bunu da Lütfü başkandan saklamadık.

Ayrıntılar geliyor...