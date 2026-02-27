Özgür Özel'den Burdur mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 19 Mart'ta başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 93'üncüsü için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Özgür Özel'in çağrısı şöyle:

Salon siyasetiyle değil, meydan meydan, sokak sokak büyüyerek geliyoruz! Milletin gözünün içine bakarak, elini tutarak, derdini dinleyerek omuz omuza iktidara yürüyoruz. Yarın Burdur'dayız! 28 Şubat Cumartesi | 14.00 | Cumhuriyet Meydanı