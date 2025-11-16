Özgür Özel'den çağrı: İBB yargılamasının canlı yayında yapılmasını istiyoruz

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarının bu haftaki durağı Kilis oldu.

Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde yoğun katılım gözlemlendi.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, şunları söyledi: "Artık Kilis değişti, Ankara değişti, yerel yönetimlerde Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra baştaki iktidarı değiştirmeye, emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın yüzüne güldürmeye... Halkın iktidarını kurmaya, CHP'yi iktidar yapıp milletin yüzünü güldürmeye geldi."

İBB İDDİANAMESİ TEPKİSİ

İstanbul büyükşehir Belediyesi iddianamesine tepki gösteren Özel, şöyle devam etti: "Bu kardeşiniz 2011-2015 arası Ergenekon, Balyoz duruşmalarını parti adına adım adım takip ettim. Balkoz Kumpası diye kitap yazdık 3 arkadaş birlikte; Veli Ağbaba, ben, Nurettin Demir. O zaman bize 'Darbecileri mi savunuyorsunuz, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, iddianame çıksın göreceksiniz, bunlar yıllarca içeriden çıkamacaklar.' Sonra ne oldu? 'Milli ordumuza kumpas kurmuşlar' dediler, 'Milletim ve rabbim beni affetsin, kandırıldık' dediler. Ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar, kendilerini akladılar, kenara çıktılar. O gün kullandıkları savcıları da içeri attılar. Ergenekon ne kadar kumpas ise İBB dosyası da o kadar kumpastır."

Tutuksuz yargılama çağrısı yapan Özel, "Bu kumpas karşısında arkadaşlarımızı yalnız bırakma niyetinde değiliz. Sonuna kadar 19 Mart darbesine direneceğiz, darbecilere teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Canlı yayın çağrısı da yapan Özel, şunları söyledi: "Biz kendimize güveniyoruz. İddianame çıktı, yakında yargılama başlayacak. Mahkemenin tamamının istenen her televizyon tarafından yayınlanabileceği, İBB yargılamasının canlı yayında yapılmasını istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Savcılarına güvenen çıksın karşımıza."

"CHP'ye kapatma davası açmaya kalkıyorlar" diyen Özel, "Kenan Evren yaptı, şimdi gönlündeki yerine bak, CHP'nin gönlündeki yerine bak. Darbeciler yaptılar boyun eğmedik. 19 Mart darbecileri, yeniden partiyi kapatmaya çalışıyorlar. 19 Mart darbesi, diğer darbeler gibi mevcut hükümete yapılmıyor. 19 Mart darbesi, geleceğin hükümetine, geleceğin iktidarına, CHP'ye yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Mitingde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan tarafından okunan mesajında İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Milletten korkup kaçanlar, mertçe karşımıza çıkamadıkları için, yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık taslıyorlar. ‘Getirin sandığı, millet ne karar verirse o olsun’ diyoruz, kaçıyorlar. Yargının arkasına sığınıp beni 2.352 yıl hapiste tutma hayalleri kuranlara, ‘Yüreğiniz yetiyorsa beni ve arkadaşlarımı milletin gözü önünde, canlı yayında yargılayın’ diyorum, kaçıyorlar. Onlar, milletten kaçıyor; çünkü bu millete çok büyük eziyetler ettiler, milletin çok ahını aldılar. Çok kul hakkı yediler. Onlar milletten kaçıyor; çünkü bu millete çok yalanlar söylediler, söylemeye devam ediyorlar. ‘Turpun büyüğü’ diyerek, ahtapot masalları anlatarak, casusluk hikayeleri uydurarak bu aziz milleti kandırmaya kalktılar. Kimseyi kandıramadılar, kandıramayacaklar. Her sayfası hukuk dışı bir anlayışı yansıtan, her satırında davanın siyasi özünü ifşa eden, iler tutar yanı olmayan o iddianame bir itirafnamedir. Koltuklarını korumak için bizleri tutsak ettiklerinin, hukuktan ve demokrasiden geriye kalan ne varsa hepsini yok edecekleri yeni bir dönemi başlatma niyetlerinin itirafnamesidir. Başaramayacaklar. Kirli planları bozulacak, hevesleri kursaklarında kalacak. Milli iradeye yönelik her türlü darbeye karşı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenler kazanacak. Milletin vicdanında ve gönlünde karşılık bulan sesi kısmaya kimsenin gücü yetmez. Herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmak için yola çıkanlar kazanacak. Bu ülkenin kaynakları bir avuç insanın kontrolünde olmasın, herkes refaha, bolluk ve berekete kavuşsun isteyenler kazanacak. Bir kişi kaybedecek, bu aziz millet kazanacak."

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mitingde yaptığı konuşmada tutuklu belediye başkanları için çağrıda bulundu.

İddianamenin hazırlandığını belirten Mansur Yavaş, belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı.

Mansur Yavaş, "Bizim dokunulmazlığımız yok, yargılayabilirsiniz. Yargılayın ancak adalet istiyoruz. Adaletli yargılama istiyoruz, canlı yayında yayınlayın ki kim suçlu, kim iftira atıyor bunu bütün milletin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.