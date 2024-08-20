Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması: "Meclis'i yeniden toplantıya çağıracağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Mahmut Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Özel, bu ay bitmeden Filistin'e güçlü bir heyetle gideceklerini duyurdu.

"Anayasa kararları bağlayıcıdır. Çok baskı gördünüz biliyoruz" diyen Özel, Meclis'i tekrar toplantıya çağıracaklarını dile getirerek, "Görüşelim diye değil. Kararı okumak için. Bunu yaparsanız Saray'dan bağımsız olduğunuza inanacağız" dedi.

Çiftçi krizine değinen Özel, çiftçilerin isyanlarını sokaklara dökmelerini, bu sesin sokakta duyurulmasını önemsediklerini ifade etti.

CHP Lideri Özel'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İktidarın çözüm üretmekte eksik kaldığı noktaları değerlendireceğiz. Seçildikleri günden beri gayretle çalışan arkadaşlarımızın emekleriyle birlikte CHP üstüne düşen görevi yerine getiriyor.

Çeşitli denetimlerle CHP'yi sıkıştırmaya çalışan bir kötücül akıl var. Yapılmış on binlerce denetimden alnımızın akıyla çıktığımızı herkes biliyor.

Sahada 412 tane beelediye başkanımız var, bu başkanları bir araya getirmek zor olduğu için bu konsey yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı nasıl artırılacağını tartışan bir toplantı içinde olacağız."

CHP'de yeni bir katılım olduğunu söyleyen Özel, partisinden istifa eden İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Binici tekrar CHP'ye katıldığını takdim etti. Özel, Binici'ye CHP rozetini taktı.

ORMAN YANGINLARI

Özel şöyle devam etti:

"Bırakın yeni yetkileri, belediyenin itfaiye personelinin ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar.

Yangınlarla mücadele rant peşinde olanlar nasıl tepkiler aldı gördük. Sorumluluğun sahipleri belediyelerimizi karalamaya kalktı. Milletimiz tepki gösterdi.

Biz hükümetin yanlışlarını söylemekten öte bir şey yapıyoruz. Filonun zayıflığı konusunda eleştiriler ortada. Halen birileri belediyeyi suçlar mıyız onun peşinde. Yapılması gerekenleri biz söyleyeceğiz. Ama hükümet aynı yöntemi sürdürürse bunu millete şikayet edeceğiz.

Yangına mücadelede tasarruf olur mu? O imzayı atmayarak neyi sağlıyorsunuz. Bizim belediyelerimizi suçluyorsunuz. Siz yangınları önlemek için istediklerimizi verirseniz bizi suçlayabilirsiniz. Taleplerimizi yerine getirip özür dilemeleri gerekiyor.

TSK bünyesinde orman yangınlarının olduğu bölgede yangına müdahale birimleri yetiştirilmeli ve hazır bulundurulmalıdır.

Bu işin merkezi yerel yönetimi olmaz. Sayın Erdoğan'la görüşmemizde "Deprem Bakanlığı" kurmasını ve her partiden birini bakanlığa almasını önermiştim. Değerlendireceklerini söylemişti.

Deprem bakanlığı kurulmalıdır. Bu konuda üzerine düşenleri yapmayanlar kentsel dönüşüm projelerini de onaylamamaktadırlar.

Bir deprem bilim kurulu oluşturulmasını, buradan yapılacak katılımlarla, deprem konusunda CHP'li belediyelerin neler yapılacağını tartışacağız. Bundan sonra daha çok söz söyleyecek, daha çok talepte bulunacağız.

OLİMPİYAT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bir gelelim diğer konuya, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı belediye başkanlarımızla birlikte takip ettik. Paris'ten boynumuz bükük döndük, altın madalya almadan döndük. Sporcularımıız ayrı ayrı bir kez daha kutluyoruz.

Ama olimpiyatlarda geri sıralarda yer almasını asla içimize sindirmiyoruz.

İstanbul 2036 İstanbul'da olimpiyatlarına talip. Biz İstanbul eviyle, İstanbul'u ve Türkiye'yi tanıtmaya çalıştık. Dünya anladı, Türkiye'de bazılarının karınları ağrıdı.

Deprem, orman yangınları ve olimpiyat gündeminin bugün üzerinde duracağız."

FİLİSTİN ZİYARETİ

Ülkenin bir diğer gündeminin Filistin olduğunu söyleyerek söze devam eden Özel, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz pazar günü Mahmur Abbas ile telefon ile görüştüm. Geçirdiğim kaza nedeni ile katılamadığımı ve konuşmasından duyduğum memnuniyeti dile getirdim. Daha önce Filistin'e gitmek gibi bir talebimiz vardı. Sayın Abbas, 'Türkiye'deki solcu gençlerin yıllardır verdiği eylemleri, desteği en yakından takip edenleriz' dedi."

Mahmut Abbas'ın Filistin ziyareti için tarih belirlendiği takdirde kabul edeceklerini dile getirdiğini aktardı.

Özel, bu ay bitmeden Filistin'e güçlü bir heyetle gideceklerini söyledi.

CAN ATALAY OTURUMU

Özgür Özel, Can Atalay oturumuna ilişkin şunları söyledi:

"Söylemeye dilim varmıyor ama Meclis'in merdivenlerine kan döktük, kadına şiddet bulaştı. Bir milletvekilini konuşturmamayı marifet sayanlar gölge düşürdü. Utandık. O günü parlamamtoya yaşatanlardan utanıyoruz. Belli ki oturup konuşmayacaklar. Numan bey Meclis'i tekrar oturuma çağırıyoruz. Biz seçildiği gün tarafsız davranacağını söyleyen Kurtulmuş'a sesleniyorum. Bu güne kadar çokça eksik oldu.

Anayasa diyor ki: Anayasa kararları bağlayıcıdır. Çok baskı gördünüz biliyoruz. Meclis'i tekrar toplantıya çağırıyoruz. Görüşelim diye değil. Kararı okumak için. Bunu yaparsanız Saray'dan bağımsız olduğunuza inanacağız.

Meclis'i yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz.

ÇİFTÇİ KRİZİ

Genç çiftçilerin her birisi asgari ücrete razı, iş arıyor. CHP olarak tüm imkanlarımızla yardım ediyoruz. Kalan ürünleri alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Burdur'da Balıkesir'de Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan, çiftçilerin kendiliğinden isyanlarını sokaklara dökmeleri, bu sesi sokakta duyurmalarını önemsiyoruz.

Son sözüm Sayın Erdoğan'a emekliye 33 verdim yeter diyen Erdoğan 100 milyonla bütün emekliler zam alabilirdi. Bunların tamamına çare bulmanın imkanı var. 43,45 zenginden yana mı olacaksın. Emekliden, çalışandan yana mı olacaksın? Bu şartlar altında geçim olmuyor. Geçim olmazsa seçim olur. Bu millet bize ne görev verdiyse onu yapıyoruz.

Sen milletin verdiği yapmadın ki ikinci parti oldun. Atamaları yap, işsizliği bitir ya da bu işi yapabileceklere bırak. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. En doğru kaynak yönetimini yapacak kadro CHP'dedir."