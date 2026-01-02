Giriş / Abone Ol
Özgür Özel'den Çankırı mitingine davet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

  • 02.01.2026 20:51
  • Giriş: 02.01.2026 20:51
  • Güncelleme: 02.01.2026 20:53
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: CHP

CHP, yarın saat 15.00'te Çankırı Belediye Meydanından miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026'nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız! Korkuyu değil umudu büyütmek için! Kutuplaşma değil kucaklaşmak için! Yoksulluğa alışmamak için!" ifadesini kullandı.

