Özgür Özel'den Çerçioğlu açıklaması: Olmaz olsun böyle aydınlanma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, saat 10.45 sularunda Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

CHP lideri; Resul Emrah Şahan, Aykut Erdoğdu, Fatih Altaylı, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat ile de görüştü.

Ziyaretin ardından Özgür Özel cezaevi önünde açıklama yaptı. Özel, ilk olarak Saraçhane eylemlerinde tutuklanan ve cezaevinde tutulan genç kadınların durumundan söz etti.

"REJİMİN AYAKLARI TİTRİYOR"

Özel, şunları söyledi:

"2007-2008 doğumlu çok sayıda genç kadın şu an cezaevinde. '100 kara gün' mitingimize katılan çok sayıda genç evlerine dönerken gözaltına alınıp tutuklandılar. 3 Eylül'de mahkemeye çıkacaklar ve diğer gençlere gözdağı vermek için tutukular. Bir gün bile yatarları yok. Bir kişinin burnu bile kanamamış ve tutabildiklerini alıp cezaevine sevk ediyorlar. 18-19 yaşındaki gencecik kadınları, evlatları yaz boyunca burada tutmanın Tayyip Bey'e, Akın Gürlek'e, Ak Parti'ye ne faydası var?

Bundan sonraki süreçte herkes, bu koca güçlü kendince muktedir ama dizleri titreyen rejimin ne hale düştüğünü görsün. Sandıkta bunun hesabını bu millet soracak. Git Netanyahu ile hesaplaş, Trump ile konuş. Büşra ile Irmak ile ne işin var? Zeydan Karalar'ın, Oya Tekin'in, Kadir Haydar'ın dosyaları Adana'da görülmelidir.

'TEK GÜVENCENİZ ÖZGÜR ÖZEL'İN RÖVANŞİST OLMAMASI'

Ak toroslar çetesinin üzerine gidecek olanlara burada olduğumuzu söylüyoruz. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla davranıyoruz. Geleceğin müstakbel muhalefet partisine soruyorum: Bu işi geleceğe miras olarak bırakırsan, aynısını biz yapmayız da, başkası yaparsa ne olacak? Ak Parti muhalefete düşerse oturtmaya çalıştıkları düzende hangi il başkanının güvencesi var? Sizin tek güvenceniz Özgür Özel'in rövanşist olmaması. Hadi Özgür Özel'e bir şey oldu gitti, ne yapacaksınız? Allah Özgür Özel'e uzun ömür versin. Sizin içinde bulunduğunuz gerçeklerin zekatı bizim hakkımızdaki iddialara yetmez.

ABB'den istifa ettirdiğiniz adamın - ya FETÖ'cü ya hırsız dediniz - yargılanmadığı yerde siz kime ne soruyorsunuz? Ak Parti'nin içindeki kavgalar daha başlangıç. Biz göreceğimiz zulmü gördük. Biz bunlara dayanırız siz ne yapacaksınız? Tek güvenceniz var: Bizim gördüğümüz zulmü size vaat etmiyor olmamız. Aileleriniz, çoluğunuz çocuğunuz bize emanet. Ama siz bugün yapılanları miras olarak bırakınca nasıl çıkacaksınız bu işin içinden?"

"'YA İÇERİ ATIL YA PARTİME KATIL' DİYORLAR"

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine dair iddialar hakkında şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz Ak Partililere ellemiyorsunuz CHP'ye elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksılzığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.

"Özlem Çerçioğlu'na gidip 'Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı? Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Bu mu mertlik?"https://t.co/1UEOHOybCg pic.twitter.com/FE3IpiuHws — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 13, 2025

'OLMAZ OLSUN ÖYLE AYDINLANMA'

Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın Ak Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Ak Parti'nin kara düzeni."

CHP KOMİSYONDA KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Özel, CHP'nin süreç komisyonunda kalıp kalmayacağına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Komisyondan bir şey olsun da çekilelim tavrımız yok. Komisyon kuruluş amacına uygun, yani terörü sona erdirme ve demokratikleşmeden vazgeçerse olmaz. Komisyon kendini inkar etmediği sürece çıkmayız. Komisyon terörü bitime ve demokratikleşme adımlarını atmaktan vazgeçmediği müddetçe sıkıntı olmaz."