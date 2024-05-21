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Özgür Özel'den Çerkes Soykırımı mesajı

CHP Lideri Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajda "Sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 21.05.2024 10:41
  • Giriş: 21.05.2024 10:41
  • Güncelleme: 21.05.2024 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Çerkes Soykırımı mesajı
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün 160’ıncı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum."

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