Özgür Özel'den Çerkes Soykırımı mesajı
CHP Lideri Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajda "Sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün 160’ıncı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum."
1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum.#21Mayıs1864 pic.twitter.com/7Ku27jxfFc— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2024