Özgür Özel'den Çerkes Soykırımı mesajı
CHP lideri Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajda "Bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün 161’inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum."
Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2025
Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum.#21Mayıs1864 pic.twitter.com/Y2PYN2KoAK