Özgür Özel'den Çerkes Soykırımı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün 161’inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum."