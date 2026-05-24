Özgür Özel'den CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlik hakkında açıklama

CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. CHP Genel Merkez önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı" denildi.

"Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik. Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları anlattı: "Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."