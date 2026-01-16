Özgür Özel'den CHP'li vekillere emekli çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda konuşuyor.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Siz utanmayın, size bu maaşı reva görenler utansın. 2 yıldan biraz fazla zaman geçti üzerinden. Kurultay'ımızda söylemiştim. CHP kimsesizlerin kimsesidir. Bundan sonra CHP birilerinin istediği gibi kutuplaşmaya, bizden olanlar orda olanlara, birilerinin şeytanlaştırdığı, dikine sentezler siyaset yerine herkese dokunan bir siyaset yapacak.

Bir sosyal kriz geliyor, bir sosyal patlama geliyor. Asgari ücret veren için yüksek, alan için düşük. Prim destek sistemi yapılması lazım. Hepsini önerdik ama terslediler. Gelecek hafta Meclis'te çok tarihi bir oylama olacak. CHP vekilleri eksiksiz, hep birlikte orada olacağız. Tek parti eleştiriyor, en sert şekilde eleştiriyor. Bu sistemde en düşük emekli maaşını bir yere getirmeye, aşağıdaki o maaşları kalıcı olarak düzeltmeyi, sefaletten uzaklaşmayı hiç değilse asgari ücrete yaklaşmayı, hep birlikte gelecek hafta bu kara düzenin içerisinde deneyecğiz."

VEKİLLERE ÇAĞRI

Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak ve ondan sonra çok güzel şeyler olacak. Gelecek hafta o oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına hayır deyip, hiç olmazsa bir telafii zammına evet oyu kullanacak? Onu görelim. Benim sizden tek bir isteğim olur. Sizin için oy vermeyene değil sandıkta oy, sokakta selam vermeyin bundan sonra.

Sonra kaçtıkları yere kadar, seçim sandığına kadfar onları kovalayacağız. Artık emekli bugünün iktidarından zam, istemiyor. Emekli AK Parti hükümetinden zam istemiyor, sandık istiyor. sandık. Meydan okuyorum, bu kara düzene itirazımız var. Açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretine, kara düzene itirazımız var. Sandığa kadar ovalayacağız sizi."

Ayrıntılar geliyor...