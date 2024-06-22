Özgür Özel'den CHP üyesi Bahadır'a silahlı saldırıyla ilgili açıklama

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, dün akşam saatlerinde önce darp edildi daha sonra silahlı saldırıya uğradı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bahadır'a kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu iddia edildi.

CHP lideri Özel, Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir" tepkisini verdi.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı.

Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar.

Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık.

Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir."