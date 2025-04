Özgür Özel'den CHP'ye kayyum iddialarına yanıt: Taktik değiştiriyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e ziyarette bulundu.

Özel'e ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Malum Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Yargıtay Başkanımızı ziyaret etmiştik. Ancak Türkiye’nin olağanüstü gündemi ve hep birlikte yakından takip ettiğiniz olağandışı yoğunluktan dolayı bu ziyaretimiz gecikmişti. Sayın Başkanı ziyaret ettik. Heyetimizdeki her üç kişi de hukuk fakültesi mezunu, Sayın Başkan’ın meslektaşları. Yüksek yargıya, Türkiye’de yargı güvenliğine, hukuki öngörülebilirliğe duyulan yüksek ihtiyaç ve kişilerin değil kurumların öneminin merkezde olduğu, bu duygularla yapılmış bir ziyarettir. Danıştay, dünyada yüksek idari yargı kurumları açısından Fransa’daki eş değeriyle birlikte en eski, en köklü, geleneği en kuvvetli olan yüksek yargı kurumlarından biridir. O anlamda kurumun tarihine, kültürüne, varlığına, önemine işaret eden bir ziyarette bulunduk. Sayın Başkana göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin görüşmede gündeme gelip gelmediği sorulan Özel, şunları söyledi:

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasını değerlendiren Özel, "Ben Selçuk Kozağaçlı’yı Manisa Soma davasında 301 evladımız hayatını kaybetmişken, beş parası olmayan ailelere, beş kuruş talep etmeden, bakın Türkiye’nin en iyi ceza avukatları en pahalı jiplerine bindiler, geldiler. Oralarda çeşitli şeyler konuştular. Bir kuruş talep etmeden, o davayı Can Atalay’la birlikte götüren kişidir. O yüzden biz kendisinden Soma’daki mağdurlar olarak ve bu meseleye inananlar olarak razıyız" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Soma davasında önce çok doğru bir karar verilmişti, sonra Yargıtay bu kararı beş sıfırla onamıştı. Birileri Yargıtay’daki o daireye müdahale edip, üç üyesini değiştirip, yeniden itiraz edip bu sefer üçe iki Soma davasını bozdular ve hepimizin yüreğini sızlatan o karar çıktı. Öldürdükleri kişi başına beş gün yattılar, çıktılar ve kurtuldular. Soma davasından şu anda içeride olan kimse yok. O geceyi hatırlayın. ‘Unutursak yüreğimiz kurusun’ deyip bir ay ağladı herkes televizyonları başında. Ama iki kişi yatıyor Soma davasında. İki tane cabbar, cevval avukat. Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay. Selçuk Bey sekiz yıl tutukluluğun üstüne serbest kaldı. Çünkü artık İnfaz Kanunu’na göre zaten beş ay da fazla yatırmışlardı. Ancak buna dahi itiraz ettiler. Şimdi o kalan süreyi yatırmaya çalışıyor birileri. Yani bu ülkeyi yöneten akıl, sürekli yargı üzerine baskı yaparak ve milletin adalet duygusunu hiçe sayıp, vicdanları karşısına alıp haksız hukuksuz kararlar veriyor."

"Selçuk Kozağaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı" diyen Özel, "Gerçek hak edenler, gerçekten suçlular, uyuşturucu baronları, tetikçiler, Ankara’da cuma namazı çıkışında gencecik siyasetçileri kurşunlatanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Ama Soma davasının savunucusu, Türkiye’de nerede bir toplumsal dava varsa o davanın savunucularını inadına içeride tutuyor. Sekiz yıl yatmış, yedi ay daha yatsın diye uğraşıyor. Gerçekten vicdansız bunlar" ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM’de Can Atalay hakkındaki yüksek yargı kararının okutulması ve sonrasında yaşananlar hakkındaki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

“Birincisi Sayın Meclis Başkanı tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu. Ama Sayın Meclis Başkanı şunu bilmiyor herhalde. Bu Meclis, böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi, kanunlar kararların verdiği el notuyla yönetilmez. Bu Meclis tarihin ta gerilerine gidin, AK Parti dönemine kadar gelin. Meclis Başkanvekilleri Meclis’i yönetecekleri notu kanundan, kararlardan talep edebilirler ya da kendileri hazırlayabilirler. Ve Anayasa’ya uygun yönetmek ve İç Tüzük’e uygun yönetmek, Meclis Başkanvekilinin yetkisindedir. Meclis Başkanı ‘Hayır öyle bir yetki yok. Benim dediğim gibi, benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek’ diyorsa, gelecek her gün Meclis’i yönetecek. Her gün Meclis’in bir parti tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Ama seçilen başkan tarafsız davranacağı düşünülerek isterse gelir her gün Meclis’i yönetir. Yönetmeyip bu yetkisini dağıtacaksa belirli bir kural dahilinde partiler tarafından önerilen, Genel Kurul tarafından seçilen Meclis Başkanvekilleri eliyle yönetecek. Meclis Başkanvekili o koltuğa oturduğunda birinci sorumluluğu Anayasa ve İç Tüzük’e karşıdır.

Meclis Başkanı’nın ne idari ve ne siyasi vesayeti altında değildir. Meclis Başkanı hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Gidin sorun. Bugünkü Yargıtay’ın yüzde 90’ı aynı düşünüyor. Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesinin direnmesi mümkün değil. Direndi. Daha doğrusu uymaması mümkün değil, uymadı. Bunun üstüne yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi, ‘Bu karara uyacaksınız, direnemezsiniz’ dedi. Anayasa’da da bu kararın hem Meclis, hem yargı, hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor. Meclis Başkanı ile şimdi ben ikili hukuk alanımızı deşifre edecek halim yok. Ama Meclis Başkanı’nın da bu konuda ne düşündüğünü kendi biliyor, vicdanı biliyor.”