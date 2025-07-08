Özgür Özel'den Çorlu Tren Faciası'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz'e telefon

Çorlu Tren Faciası'nda hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili paylaşım yaparak "ortak mücadele" ve "adalet" vurgusu yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 7 yıl geçti.

Özgür Özel, faciada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ü telefonla aradı.

Öz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Az önce tüm adaletsizliklerle mücadele eden, savaşan, dik duran, anneleri, çocukları, bu ülkenin tüm yurttaşlarını kucaklayan Sn. Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından arandım. Acımızı ve hak arayışımızı böyle güzel sahiplenen ve her defasında yanımızda olduğunu hissettiren bir liderlerin varlığını görebilmek umut bizim için. Sesiyle, göz yaşlarımı sildi. Var olsun. Ortak mücadelemiz bu ülkede asıl suçluların yargı karşısına getirilmesi için. Adalet için."