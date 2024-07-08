Özgür Özel'den Çorlu Tren Katliamı anması

CHP lideri Özgür Özel, 6 sene önce Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı katliamda yaşamını yitirenleri andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.