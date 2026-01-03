Özgür Özel'den Cumhur İttifakı'na çağrı: Açılışlara davet edeceğiz, davet edildiğimiz açılışlara gideceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Muharrem Ekici Gençlik Merkezi ve Toplu Açılış Törenine' katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Özel, Cumhur İttifakı partilerine seslendi.

Özel, yaptıkları her açılışa iktidar partilerinin yöneticilerini de çağıracaklarını, davet edildikleri her açılışa da gideceklerini söyledi.

"Kutuplaşmadan ülkenin çıkması gerektiğini" vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa AK Partili, MHP'li belediye başkanlarını, yöneticilerini davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola, hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz."

Özgür Özel, yılın ilk mitinginde bugün Çankırı'da konuşacak.