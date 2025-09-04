Özgür Özel'den 'demokratik siyaset cephesi' vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerin açılışını yaptı. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile CHP muhabirlerine etkinlikler kapsamında CHP Genel Merkezi’nde oluşturulan sergiyi gezdiren Özel, güncel siyasi gelişmelere yönelik kritik açıklamalarda da bulundu.

"CHP, dünyanın önde gelen program partilerinden birisi" diyen Özel, "Parti programlarımızın demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal vizyon kavramlarını hep içermiştir. Kavramlarımız, güçlü sosyal devlet arzumuz hep vizyonumuzda yer aldı ve almaya da devam edecek. İsmet Paşa 1950'de iktidarı kaybettiğinde 'Benim mağlubiyetim, demokrasinin zaferi' dedi. O günden beri çok partili rejim içinde yaşıyoruz. Ancak 10 sene sonra olması gerektiği şekliyle bir iktidar değişimi yerine askerî darbe yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Ardından İsmet Paşa'nın tarif ettiği 'ortanın solu' kavramını Bülent Ecevit ve arkadaşlarının doldurmasıyla CHP en kaotik dönemlerde kurduğu koalisyonlarla topluma nefes aldırmaya çalıştı ve sosyal adaleti, sosyal güvenliği önceledi ve yine bir darbe gelene kadar emekçilerin dörtte üçünün sendikalı olmasına katkı sunuyor."

Siyasi müdahaleler ile gerçekleştirilen yargı operasyonları ile çok partili siyaset ile yargı bağımsızlığının zora sokulduğunu kaydeden Özel, “Anayasa’nın yok sayıldığı, muhalefetin sesinin kısıldığı bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu. Özel, istisnai hallerde uygulanması gereken tutuklama tedbirinin kaideye dönüştüğünü belirterek, kayyum uygulamasının da “Coğrafyaya göre” kalıcı hale getirildiğinin altını çizdi.

“AKP DEMOKRASİ TRENİNDEN İNDİ”

AKP’nin demokrasi ile göreve geldiğini ancak “Demokrasi treninden indiğini” ifade eden Özek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile halkın çıkarlarının birbirinden ayrıldığını savundu.

“DEMOKRATİK SİYASET CEPHESİ”

Özel, konuşmasında mücadele vurgusunu da yineledi. Demokratik siyaseti savunan tüm partiler ile bir araya geleceklerini kaydeden Özel, “Bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız” ifadesini kullandı.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINDAYIZ'

Tarih, CHP'nin sırtına bugün de aynı yükü yüklüyor, millet CHP'nin gözünün içine bakıyor. Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcının arifesinde olduğumuzu kuracağımız her cümle, atacağımız her adımda iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu binada sergi alanı dahil, neredeyse başkanlık katı dahil 14 katlı bu binanın her yerinde yuvarlak masalar göreceksiniz.

Burada olgunlaştırdığımız programımız, delegelerimizin olduğu gün hepimizin tartışmasından geçti. Neredeyse oybirliği ile ayakta alkışlanan bir tüzük yaptıysak aynı şekilde ayakta alkışlanan bir program ile iktidara yürüyüşümüzü sağlayacak metnimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu metin, 9 Eylül'den itibaren canlı bir metin olarak yürürlükte olacak."

“YOLUMUZDA YÜRÜYECEĞİZ”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’de korkuyu örgütlediğinin altını çizen Özel, şunları söyledi:

"2 yıl önce yapılan kongreyi bir müptezelin itirazıyla iptal etmek, il başkanını görevden almak, belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusuna karşı hareket etmekten başka nedir? Biz korkuya karşı umudu örgütlemek için buradayız. Bu parti 106 yıl önceki kararlılığındadır, o günkü kadroların azim ve cesaretindedir. Gündemi CHP olanlara söylüyorum: Sizden korkan sizden beter olsun. Sizin kadar korkak olsaydık Cumhuriyet'i kuramazdık. Geleceğin iktidarını kuracak kadrolar, 106 yıl önceki kadroların azmindedir. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar, isterse kendileri gibi olacak bir CHP için ellerinden geleni yapsınlar, biz kendi yolumuzda yürüyeceğiz."