Özgür Özel'den depremin yaşandığı Sındırgı için çağrı: Devletin elinin uzanması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı'da yaşanan depremlerin ardından "İstanbul’dan, Ankara’dan bakılınca da sanki Sındırgı’da deprem gelmiş, geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor, oysa durum böyle değil" dedi.

Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Sındırgı'da meydana gelen depremlerle ilgili konuşan Özel, "Bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı, Türkiye’den özellikle biliyorsunuz İstanbul’a güneş açınca, Türkiye’ye bahar geliyor. İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmiyor. İstanbul’dan, Ankara’dan bakılınca da sanki Sındırgı’da deprem gelmiş, geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor, oysa durum böyle değil" dedi.

Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin dayanışması ve katkısı ile ilk aşamanın tamamlandığını ifade eden Özel, "Buradan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı’ya uzanması lazım" diye konuştu.

Ekonomi ve göç konusunda artçı şok yaşanabileceğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sındırgı’nın yıllar, 10 yıllar kaybetmemesi, buradan sonra Sındırgı’nın yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz, büyükşehir belediye başkanımız, Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılmasını, ayrıca Meclis’ten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz. Arkalarındayız. Tüm siyasi partilere, başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmaz üzere bütün siyasi partilere Sındırgı’nın bu talebini görmelerini, Sındırgı’nın elini tutmalarına biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için Meclis’te iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz.

“ŞEHİRLER KAN KAYBEDİYOR”

Tabii Ana Muhalefet olarak bir görevimiz de devletin verdiği sözleri takip etmek. Sayın Kurum burada yapılmakta olan TOKİ inşaatlarından 100 konutun mayıs ayına kadar verileceğini söylemiş. Bu önemlidir. Ama bu birinci aşama. İkinci ve üçüncü TOKİ etaplarına hız verilmeli, planlananın öncesinde başlanması, bitirilmesi için bu konuya bir öncelik verilmesi gerekir. Sayın Kurum’a bunu hatırlatıyoruz. ‘1,5 ay içinde köy konutlarının inşası başlayacak’ dedi. Bu önemlidir. Bunu takip edeceğiz. Zira 6 Şubat depreminde 10 ilimizde etkili olan o büyük felakette, Sayın Erdoğan, ‘Bir yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz’ demişti. Deprem bölgesindeki insanlar bu devlet sözüne güvendiler, inandılar. Hatta oy verme davranışlarını buna göre şekillendirdiler. ‘Bir yıl içinde konut verecek, bu sözü verene oy verelim’ dediler. Bugün bir yıl değil, iki yıl değil, 2,5 yılı geçtik, 925’inci gün bugün. Ve maalesef söz verilen 650 bin konutun sadece şu ana kadar yüzde 38’i yapıldı. Bir yıl sonra yüzde 100’üydü, 2,5 yıl olmuş yüzde 38. Toplamda Hatay’da durum daha da vahim ama 100 Hataylı’nın, Maraşlı’nın ve Malatyalı’nın, Adıyamanlı’nın 68’i halen daha ya konteynerde ya evinin bahçesine kurduğu yarım yamalak bir çadırda ya da gurbette. O gurbet işleri kalıcılaşıyor. Şehirler kan kaybediyor. İşte Sındırgı için Serkan Başkanımın da en büyük korkusu ‘Buradan bir göç dalgası olur, şimdiye kadar 30 aile gitti’ diyor. Ama geçmiş örnekler bir yıl içinde nüfusun yüzde 35-40 azalabildiğini, bunun da önemli kısmının geriye gelmediğini, bu göçün kalıcılaştığını, kentin küçüldüğünü gösteriyor. O yüzden afet bölgesi ilan edilmesi, özel kanunla korunması ve hızla yaraların sarılması gerekiyor.

“DEVLETİN YAPMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

Yukarıda yaptığımız kendi aramızdaki istişarede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten Sındırgı’ya pozitif bir yaklaşımının, ayrımcılığının olduğunu, bundan sonra da bunu artıracağını söylüyor. Bundan önce projelenmiş işler vardı. Tabii öncelik değişebilir burada. Ama hızlı şekilde yine o projelerin tamamlanması, Sındırgı’nın ekonomik hayatının, sosyal hayatının hızlı canlanması, şu anda zorda olan esnafa sahip çıkılması, işini, iş yerini kaybetmiş esnafların hızla geçici olarak konteynerlerle bunlara kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Devletin yapması gereken çok şey var. Onları takip edeceğiz, zorlayacağız. Kendimiz de Büyükşehir ve belediye imkânlarıyla ve Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir belediye başkanımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Başkan orada. Onların eliyle de elimizden geleni yapacağız. Buraya hem haksız yere hapiste tutulan Ekrem Başkan’ın notunu aldık, zaten buraya da not iletmiş geçmiş olsun notlarını. Hem Mansur Başkanımız dayanışma duygularını iletiyor. Bütün başkanlarımızın, bütün Cumhuriyet Halk Partililerin en samimi, en sıcak dayanışma duygularını ve geçmiş olsun dileklerini kabul buyurunuz. Allah bundan sonra daha kötüsünü göstermesin, iyi günlerde birlikte olalım inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.