Özgür Özel'den Dervişoğlu'nun sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'ndaki Yükseköğretim Buluşması'na katılan Özgür Özel, etkinliğin ardından basın mesnsuplarının sorularını yanıtladı.

Müsavat Dervişoğlu'nun kendisi hakkındaki sözleri sorulan Özel, "Ben o otobüsün üzerinde birlikte değildim. Bunu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş" dedi.

"TUNCER BAKIRHAN'IN KONUŞMASINDAN HABERDAR DEĞİLDİM"

Özel, şöyle devam etti: "Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim, bir otobüs olduğunu söylediler belediyenin önünde, otobüsün bir parti otobüsü olmadığını söylediler, sayın Ahmet Türk dahi 'otobüs sizin' dediğinde 'yok, birlikte çıkalım' deyip Eş Başkanları alıp çıktım. DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları ne otobüsün içindeydi, ne otobüsün üstündeydi. Ben oraya gitmeden önce herhalde yarım saat önce konuşmuşlar. O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in katılmadığım konuşmasından haberdar değildim. Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk'le dayanışma yeri."

"Tuncer Bakırhan'ın söylediği sözlerle bir mutabakat yok" diyen Özel, şunları ifade etti: "Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine, kardeşlik sürecine katkısı da yok. Erdoğan ve Bahçeli, sürekli barışı konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa, bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanları konuşmayı ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor."

SÖYLEDİKLERİNE KATILMIYORUM

"Asıl sorun bu ülkenin yapması gereken bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama gibi şeyler yaparsanız birileri sertleşiyor" ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Söylediklerine asla katılmıyorum. Beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda abi-kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması benim açımdan üzücü oldu. Son sözümüz her zamanki gibi can sağolsun. Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Müsavat Başkan bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun! Tutup da bana CHP'nin, kurucu partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı'na yaptığı hatırlatmaya gerek yok."

DERVİŞOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda şunları söylemişti:

"Ve ana muhalefet genel başkanı; Anlaşılan o ki, Sizi, oturduğunuz kumar masasından koparabilecek bir şey kalmamış. O kumar masasının bahsinin Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olduğundan bihabersiniz. Yanınızda meydan okunan şeyin, ne olduğundan bile habersizsiniz, ilgisizsiniz. Üzerinize giydirilen kostümle ve söylemek zorunda kaldığınız sufleyle Orada arz-ı endam ediyorsunuz. Siz orada bir hukuksuzluğa itiraz etmiyorsunuz. Siz orada, Bir millete ve onun Cumhuriyetine meydan okunan bir ihanet kürsüsünü En hafif tabirle, susarak onaylıyorsunuz! Buyurun, hayrını görün! Buyurun, koltuğunda oturduğunuzu iddia ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk’ün Manevi hatırasıyla kendi şahsi hesabınızı görün."