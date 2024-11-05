Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Bir büyük oyun var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dönem daha cumhurbaşkanı yapma planını açıkça ortaya koyduğunu belirten Özel, CHP grubuna "Bütün hesapları siz bozacaksınız" diye seslendi.

CHP Genel Başkanlığındaki birinci yılını geride bırakan Özel, 1 sene önce düzenlenen ve genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayı hatırlattı. Özgür Özel, girilen ilk seçimlerde birinci parti olma sözünü tuttuğunu söyledi.

"CHP'YE VE TÜRKİYE'YE ÜÇ BÜYÜK SALDIRI VAR"

"Sözlerimizi teker teker tutmaya devam edeceğiz" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim oylarımız sadece eylülde düştü. Ekimde yine çıktı. Baktığımız 6 firmanın tamamında birinci partiyiz. CHP'ye ve Türkiye'ye üç büyük saldırı var. Birincisi TBMM eliyle bir anayasa masası kurup konuşalım diyenler. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını söyledik. AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın dedik. Amaç anayasa tartışmayı yeniden kendi gündemine almak.

'KAPALI OTURUM YAPTIK, MASKELERİNİ DÜŞÜRDÜK'

Biz emekli konuşuyoruz, biz yoksulluk, umutsuzluk konuşuyoruz. Tam o gündem kapandı, toplum hayat pahalılığı altında ezilirken bu sefer '3. Dünya Savaşı'nı' konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemeye geldik. Kapalı oturum yaptık, maskelerini düşürdük. O sırada, tehlike büyük denirken, savunma sanayi fonu getirilirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ve o saldırıyı yapan terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini de düşünün. PKK'nın bu eylemi kime yarıyor bunu bir yere not edelim.

Yeni bir hamle ülke gündemini meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli önce el sıktı, sonra Abdullah Öcalan'ı kendi konuştuğu kürsüye davet etti. Açıklama yapıp 'umut hakkından' yararlanmasını önerdi. Erdoğan'a konuş çağrısı yaptık. Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Bahçeli'yi övdü ve bu projeye sahip çıktı."

BAHÇELİ'YE YANIT

Devlet Bahçeli'nin bugün MHP grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a bir kez daha TBMM'de konuşma çağrısı yaptığını hatırlatan Özgür Özel, Bahçeli'nin Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi yönündeki açıklamasını şu sözlerle eleştirdi:

"Kürt sorunu yoktur diyorlar. Kürt sorunu vardır. Dost sorunu yoktur, Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. Geçmişte 'Senden Cumhurbaşkanı olmaz' dediği kişi tekrar seçilsin diye gerekirse Öcalan'ı bile Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir ve toplumsal mutabakatla bu sorun çözülebilir."

CHP'li Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına da tepki gösteren Özel, "Yerel seçimlerde İstanbul'un en büyük ilçesine kayyum atıyorlar. Her saatte çağırabilecekleri ve ifadesini alabilecekleri bir kişinin evine baskın yapıyorlar ve yatağından alıyorlar" dedi.

TRT VE AA'YA AHMET ÖZER TEPKİ

Özgür Özel, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin Ahmet Özer'e yönelik suçlamalarla ilgili yanlış bilgilerinden oluşan haberleri kameralara göstererek yanıt verdi. Kayyum uygulamasına her demokratın karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bütün siyasi parti liderlerinden randevu istemesinin doğru olduğunu söyledi.

İmamoğlu'na randevu veren liderlere teşekkür eden Özgür Özel, İmamoğlu ile görüşmeyi reddeden Devlet Bahçeli'yi kastederek "Başka elleri havada bırakıyorsunuz, samimiyetsizliğinizi ortaya koyuyorsunuz" dedi.

"KAYYUM KARARLARI MİLLETİN VİCDANINDAN DÖNMEYE DEVAM EDECEK"

Özgür Özel, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına da tepki gösterdi. Ahmet Türk için "Ben doğmadan 1 gün önce bu partinin milletvekili oldu. Toplam 6 kez milletvekili, her seferinde rekor oyla seçilen, ağzından her zaman barış ve diyalog duyduk. Bilge bir kanaat önderine maalesef üçüncü kez kayyum atıyorlar" diyen Özel, "Kayyum kararları siyasi kumpaslardır, bu milletin vicdanından dönmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

"30 YOKSA BİZ BU İŞTE YOKUZ"

Özgür Özel, iktidara yönelik eleştirilerine ekonomiyle devam etti:

"4 Ocak'tan itibaren her kaleme en az yüzde 44 zam gelecek, 66'ya kadar bile çıkabilir. 17 binlik asgari ücrete temmuzda zam yapmadılar ve şimdi 'hedeflenen enflasyona' göre zam yaparak asgari ücretliyi bir sene daha ezmek istiyorlar. Her ay açlık ve yoksulluk rakamı açıklayanlara, görevini yeni yeni hatırlayan sendikalara sesleniyorum. Eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa, ki bu zam yüzde 80'dir ama hiç değilse biraz nefes alacağı 30 bin TL'lik asgari ücrette direnelim. 'Eğer 30 yoksa biz bu işte yokuz diyelim'."

Kayyum konusuna geri dönen Özel, şunları söyledi:

"15 Ağustos 2016'da OHAL KHK'si ile 149 kayyum atadılar. Bu kayyumların atanmasının siyasi sebepleri vardı. Gidin gezin, Esenyurt bir kent suçu müzesi. Trafik, altyapı korkunç. Esenyurt'u o hale getiren o yapı ranta, talana devam etmek istiyorlar. İkincisi, Ahmet Özer'in kimliği üzerinden 'Sen Kürt'sün eşit olamazsın' demek istiyorlar."

BİR BÜYÜK OYUN VAR"

Konuşmasını bir çağrı ile sonlandıran Özel, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"El sıkma kıymetlidir, normali budur dedik. Terörü bitireceğiz dediler. Yöntem yanlış, bu iş bütün dünyada çatışmalar nasıl bitiriliyorsa o yolla olmalı lazım ama umudumuz kardeşliktir dedik. Kürtlerin hepsi bu ülkeyi benim kadar sahip hissedene kadar mücadele edelim dedik. Şehit ailelerinin ve gazilerin rızası alınmadan asla olmayacak dedik. Artık şehit gelmesin diyen herkese bu sözümüzün devam ettiğini söylüyorum.

'OYUNUN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Bir büyük oyun var. Bugün o oyunun ne olduğu çıktı, açıkça söyledi. Anayasayı değiştirsek fena mı olur, Erdoğan bir daha seçilse ne olur hesap bu. Bir al-vere girmişler. O pazarlıkta nihayete eremeyip bir yerde sıkışmışlar. Karşımızdaki kötü niyetliler hem Öcalan gelip Meclis'te konuşsun diyor hem de Mardin ve Esenyurt'a kayyum atayıp 'terörle mücadele' mesajı veriyor. Her ihtimalde destek almaya çalışan ama milletin aklını küçümseyen bir yaklaşım var. CHP'nin alacağı pozisyon ne olursa olsun, Kürtlere saygılı olarak, eşit yurttaşlığı savunarak Kürtleri de bu ülkenin bütünlüğünü savunan herkesi demokratik bir standartta buluşturmak mümkündür. Bunun adı CHP'dir.

'OYUNA GELMEYELİM'

Uyanık olalım, akıllı olalım, oyuna gelmeyelim. Teröre destek gibi görünecek görüntülere çok aç bir yandaş medya ordusu görevlendirilmiştir. Karşımızdaki polisler bizim vatandaşımızdır. O polisin evine ekmek götürme mücadelesi vardır. Hiçbir polisimizi inciterek, jandarmamızı inciterek eylem yapmamak gerekir. Haklıyken haksız duruma düşmemeliyiz. Oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağız ancak demokratik çerçevenin dışına çıkmayalım.