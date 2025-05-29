Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam için mücadele yapmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

Özgür Özel ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Haziran ayı boyunca sürdüreceğimiz, yükselteceğimiz sesin ilk adımını atıyoruz. Temel talebimiz şudur; Türkiye'de asgari ücret 1 yıl boyunca bir kuruş zam görmedi. Oysa bu ülkeyi yöneten iktidar, emekçilerden oy isterken şunu söylüyordu; 'enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 zam düşünülebilir.' Oyu aldıktan sonra sırtını döndü emekçilere" ifadelerini kullandı.

İşçilere çağrı yapan Özgür Özel, "Bütün işçileri, sendikalarda örgütlenmeye, sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı olmayan emek sömürülür" diye konuştu.

Asgari ücret için ara zam vurgusu yapan Özel, "Mutlaka ama mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadele yapmak zorundayız" dedi.