Özgür Özel'den Edip Akbayram mesajı: Nesiller boyu yaşamaya devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

Özel, usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.