Özgür Özel'den Edirne mitingine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattıkları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısını Edirne'de gerçekleştireceklerini belirterek, yurttaşları mitinge davet etti.

CHP'nin yarın Edirne, Saraçlar Caddesi'nde 13.30'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.