Özgür Özel'den ekonomi konusunda vaatler: CHP iktidara gelince ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yapılan Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Özgür Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Hem burada hem MYK’da, ekonomi alanında çok deneyimli isimlerle çalışıyoruz. Ekonomi Eşgüdüm Konseyi kuruyoruz. Bugün toplantımızda, memleketimizin can yakıcı sorunlarını ele aldık. Bu çatı altında ülkenin sorunlarını doğru tespit ederken partimizin somut önerilerini de çalışıyoruz. En yakıcı sorunlara, en yapıcı çözümleri üreteceğiz" dedi.

Ekonomi konusunda iktidara eleştirilerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Yanlış ekonomi politikaları, ülkemizi Avrupa’nın en yoksul ülkesi haline getirdi. AK Parti’den önce en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücret kadar olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarını dolduran emekliler, AK Parti öncesi sekiz çeyrek altın alan emekli aylığının bugün iki çeyrek altına indiğini yaşayarak görüyorlar. İsyanları artık gözlerine yansımış durumda. Maalesef emeklilere bin 62 TL’lik düzeltme teklif ediyorlar. Açlık sınırı 30 bin TL iken 20 bin TL, bir maaş değil, emekliye verilen harçlık düzeyinde kalmıştır. Dört emekli bir araya gelse bir yoksul etmemektedir. Yalnızca son altı ayda, 1,2 milyon emeklinin daha en düşük emekli maaşı alanlar arasına katıldığını görüyoruz. En düşük emekli maaşı alan emekli sayısının 4,9 milyona ulaştığı ifade edilmiştir. Türkiye’de görülmemiş bir gelir adaletsizliği yaşanmaktadır. Sokağın konusu budur. Bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz."

EKONOMİ VAATLERİ

Özgür Özel, CHP'nin iktidara gelmesi halinde yapılacakları şöyle anlattı:

• İlk aşamada en düşük emekli maaşını derhal bir asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde 1,5 asgari ücret düzeyini yeniden yakalayacağız.

• Bayram ikramiyesini bir asgari ücrete çıkaracağız.

• Emekli aylıklarının bir asgari ücret kadar olması için gerekli kaynak, 650 milyar TL olarak belirlenmiştir. Esas mesele, bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin TL versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız ama bir nefes aldıracağız. Bu önemli adım, 650 milyar TL istiyor. Bu para var. Getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar TL, şirketlerin ödeyecekleri vergiden vazgeçecekleri tutar. Türkiye’de kaynak değil, paylaşım sorunu vardır. AK Parti kaynağı vatandaşla değil, yandaşla bölüşmektedir.

• Ülkeyi asgari ücret girdabından çıkaracağız. Asgari ücret; işe ilk başlandığında alınan, kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir başlangıç ücretidir, öyle olmalıdır. Asgari ücreti yılda iki kez güncelleyeceğiz. Küçük esnafa ve işverene çalışan sayısı ve sektörüne göre ihtiyaçları olan prim desteğini amasız ve fakatsız vereceğiz.

• Biz yoksulluğu yönetmek değil, yok etme azmindeyiz ve bu topraklardan söküp atacağız. İktidarımızda yoksulları birinin yakını olduğu için değil, yalnızca bu ülkenin onurlu yurttaşları olduğu için destekleyeceğiz. Temel Vatandaşlık Geliri uygulamasını hızla hayata geçireceğiz. Herkese belirli bir gelir desteği sağlayan sosyal devleti inşa edeceğiz.

İKTİDARA DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Dış politika konusunda da iktidara eleştirilerde bulunan Özel, şunları ifade etti: