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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Güncel
  • 25.03.2025 09:42
  • Giriş: 25.03.2025 09:42
  • Güncelleme: 25.03.2025 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ziyaret gerçekleştiriyor.

Özgür Özel, bugün saat 09.40 sıralarında Silivri Cezaevi'ne geldi.

CHP lideri Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

Özel'in görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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