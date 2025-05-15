Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.
Saat 09.15'te cezaevine gelen Özel, İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.
Özgür Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirmişti.
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